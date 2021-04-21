Угроза открытого вторжения России пока откладывается: нардеп назвал причину

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Таисия Ерохина
Россия не станет продвигать эскалацию или открыто вторгаться на
территорию Украины, пока не состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена.
Такое мнение высказал
изданию "Комментарии" народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей
Гончаренко.
Угроза войны. Фото из открытых источников
Гончаренко отмечает, что Кремль пока не спешить давать официальное
подтверждение и не говорит, где и когда может пройти встреча президентов США и
РФ, о вероятности которой заговорили после телефонной беседы российского и
американского лидеров. При этом Путин уже принял предложение Байдена выступить
на климатическом саммите.
Но Гончаренко не стал бы расценивать слова Байдена как победу для России.
По его словам, в российско-американских отношениях вовсю бушует кризис, США не
собираются уступать и продолжают вводить санкции – за вмешательство в выборы,
кибератаки и за строительство Северного потока-2.
Ранее сообщалось, что Россия
перекрыла Керченский пролив и стягивает в Крым технику. "Комментарии"
выяснили, что происходит в Черном море.
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