Угроза открытого вторжения России пока откладывается: нардеп назвал причину

Россия не станет продвигать эскалацию или открыто вторгаться на территорию Украины, пока не состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Такое мнение высказал изданию "Комментарии" народный депутат Украины VIII и IX созывов Алексей Гончаренко.

Угроза войны. Фото из открытых источников

Гончаренко отмечает, что Кремль пока не спешить давать официальное подтверждение и не говорит, где и когда может пройти встреча президентов США и РФ, о вероятности которой заговорили после телефонной беседы российского и американского лидеров. При этом Путин уже принял предложение Байдена выступить на климатическом саммите.

"Путин ранее отчаянно пытался найти выход на разговор с Байденом. Для этого Кремль применил свою классическую тактику – шантаж. Они отправили Лаврова в Китай, а к украинской границе стали стягивать российские войска. Поэтому Путину было очень важно, чтобы именно Байден инициировал разговор, встречу и как будто бы сам пришел с просьбами к "великому правителю"", — считает нардеп.

Но Гончаренко не стал бы расценивать слова Байдена как победу для России. По его словам, в российско-американских отношениях вовсю бушует кризис, США не собираются уступать и продолжают вводить санкции – за вмешательство в выборы, кибератаки и за строительство Северного потока-2.

"Украина сейчас может рассчитывать на то, что дальнейшая эскалация и угроза открытого вторжения российских войск пока откладывается до саммита Байдена и Путина, — прогнозирует Гончаренко. — В это время нам необходимо укреплять свою армию и заручиться большой международной поддержкой".

Ранее сообщалось, что Россия перекрыла Керченский пролив и стягивает в Крым технику. "Комментарии" выяснили, что происходит в Черном море.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!