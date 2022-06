У Зеленского жестко ответили на оскорбления спикера парламента Венгрии

Появилась реакция Офиса президента на оскорбления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Заместитель главы ОП Андрей Сибига отметил, что делаются такие заявления не от большого ума и напомнил о Корюковской трагедии. Как передает портал "Комментарии", соответствующий пост Сибига разместили у себя в Facebook.

Офис президента. Фото: Слово и дело

На Банковой отметили, что народ веками знает, как отвечать на высказывания недалеких политиков. Сибига отметил, что, если говорить о высказывании неуважаемого главы государственного собрания Венгрии, то лучшей реакцией на его слова будет выражение: "Осла узнаешь по ушам, а дурака – по болтовне".

"Народ всегда мудр и знает веками, как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии: He who is guilty is the one that has much to say. Осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне. У короткого ума язык длинный. Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года", – написал Сибига.

Замглавы ОП отметил, если Ласло Кевер настолько резок в своих высказываниях, и он считает это приемлемым, то было бы правильно услышать от него оценку одного хорошо всем известного события, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговской деревне Корюковка.

По словам Андрея Сибиги, нельзя исключать, что и сейчас у спикера парламента Венгрии проснулась фашистская ДНК. Сибига высказал убеждение, что Украина обязательно выйдет победителем в войне и граждане Украины будут гордиться своим государством, а такие персоны, которые собираются поучать других останутся на помойке истории. О таком, как Ласло Кевер историки будут говорить, что он лишь "подгавкивал" на президента страны героев.

