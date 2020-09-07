kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.09.2020

BTC/USD

10063.94

ETH/USD

335.82

LTC/USD

46.47

НБУ 07.09.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внешняя политика У Зеленского выступили с жестким требованием к России
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского выступили с жестким требованием к России

В Офисе президента требуют от России немедленно прекратить огонь на Донбассе

сегодня, 14:39
Автор:

Владимир Лавский

Офис президента Украины Владимира Зеленского требует от Российской федерации прекратить провокации на Донбассе. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП. 

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных отличных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня

У Зеленского выступили с жестким требованием к России

Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня. Однако при необходимости украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", - идет речь в комментарии. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в воскресенье, шестого сентября боевики дважды нарушили режим тишины. 




Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!