У Зеленского выступили с жестким требованием к России

Офис президента Украины Владимира Зеленского требует от Российской федерации прекратить провокации на Донбассе. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Украина изучила внимательно оба обстрела и расценивает их как два отдельных отличных случая, совершенных с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня

Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня. Однако при необходимости украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", - идет речь в комментарии.

Как ранее сообщали "Комментарии", в воскресенье, шестого сентября боевики дважды нарушили режим тишины.









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