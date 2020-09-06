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Главная Новости Политика внешняя политика Боевики во второй раз нарушили режим тишины: есть погибшие
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Боевики во второй раз нарушили режим тишины: есть погибшие

В этот раз погиб украинский военный, ранее - еще двое

сегодня, 20:58
Автор:

Владимир Лавский

В воскресенье, 6 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли трое украинских военнослужащих, еще трое получили ранения. Об этом сообщает оперативный штаб ОСС. 

Во время вражеского обстрела позиций Вооруженных сил Украины в районе Причепиловки Луганской области погиб украинский военнослужащий. Объединенные силы ответили на вражеский обстрел огнем из штатного вооружения.

Боевики во второй раз нарушили режим тишины: есть погибшие

"Противник открыл огонь из стрелкового оружия… Военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью", - сообщили в пресс-центре штаба ООС вечером в воскресенье.

"В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - заверили в штабе.

Это уже третья безвозвратная потеря ВСУ с начала суток. Еще два бойца погибли в районе Верхнеторецкого: они подорвались на мине, когда обходили охваченный огнем участок в "серой зоне".

Два бойца Объединенных сил получили ранения во время подрыва на мине автомобильной разливной станции АРС-14. Бойцы были задействованы в тушении очагов тления вблизи Новгородского.

Как ранее сообщали "Комментарии", источник сообщил о реакции Украины на первое нарушение тишины. 


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