Боевики во второй раз нарушили режим тишины: есть погибшие

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Владимир Лавский
В воскресенье, 6 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли трое украинских военнослужащих, еще трое получили ранения. Об этом сообщает оперативный штаб ОСС.
Во время вражеского обстрела позиций Вооруженных сил Украины в районе Причепиловки Луганской области погиб украинский военнослужащий. Объединенные силы ответили на вражеский обстрел огнем из штатного вооружения.
"Противник открыл огонь из стрелкового оружия… Военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью", - сообщили в пресс-центре штаба ООС вечером в воскресенье.
"В ответ на обстрел, подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются", - заверили в штабе.
Это уже третья безвозвратная потеря ВСУ с начала суток. Еще два бойца погибли в районе Верхнеторецкого: они подорвались на мине, когда обходили охваченный огнем участок в "серой зоне".
Два бойца Объединенных сил получили ранения во время подрыва на мине автомобильной разливной станции АРС-14. Бойцы были задействованы в тушении очагов тления вблизи Новгородского.
Как ранее сообщали "Комментарии", источник сообщил о реакции Украины на первое нарушение тишины.
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