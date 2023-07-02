У Зеленского сделали прогноз о преемнике Путина и сроках окончания войны: кто заменит диктатора



















Возможность государственного переворота в РФ, что хотел реализовать Евгений Пригожин, показала, что власть в России, как возможный вариант, окажется под тотальным контролем представителей силовой группировки, утверждает представитель ОП Украины Михаил Подоляк.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Также упадок РФ возможен по причине любого подобного форс-мажора или при реализации другого сценария, как наступательные успехи Вооруженных сил Украины на фронте, подчеркнул Подоляк во время интервью Ходорковский Live .

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"Здесь могут быть разные сценарии. Например, существенные тактические поражения по линии фронта. Там одно, два, три — на том или ином направлении — резко ускорят падение всей этой оккупационной группировки, Побег этой группировки. И, конечно же, это приведет к очень быстрому обнулению этой политической элиты, которая сейчас находится в России", — не исключает такого развития событий советник Офиса Президента Украины.

Михаил Подоляк придерживается мнения, что вместо президента Владимира Путина в России, возможно, рассматривается "консенсусная" фигура, но этот кандидат будет избран не из близкого окружения диктатора Кремля.

Вместе с тем, советник ОП утверждает, что, делая прогноз по поводу российского "финала", нужно взять ориентир на "математические возможности" одной и другой стороны. В этом случае, если не считать ситуации, как это возникло с пригожинским "форс-мажором", война может продолжаться много месяцев.

"Если исходить из математических возможностей и ресурсов, которые еще остались в РФ и которые накапливает Украина, это может растянуться на месяцы, если не случится такого же форс-мажора, как мы с вами видели 23-24 июня", — подытожил Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Медведев выдал новое безумное заявление об истории Украины.