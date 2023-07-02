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У Зеленского сделали прогноз о преемнике Путина и сроках окончания войны: кто заменит диктатора

Власть в РФ после госпереворота Пригожина может оказаться под контролем представителей силовой группировки

сегодня, 19:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Возможность государственного переворота в РФ, что хотел реализовать Евгений Пригожин, показала, что власть в России, как возможный вариант, окажется под тотальным контролем представителей силовой группировки, утверждает представитель ОП Украины Михаил Подоляк.

У Зеленского сделали прогноз о преемнике Путина и сроках окончания войны: кто заменит диктатора

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Также упадок РФ возможен по причине любого подобного форс-мажора или при реализации другого сценария, как  наступательные успехи Вооруженных сил Украины на фронте, подчеркнул  Подоляк  во время интервью Ходорковский Live .


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"Здесь могут быть разные сценарии. Например, существенные тактические поражения по линии фронта. Там одно, два, три — на том или ином направлении — резко ускорят падение всей этой оккупационной группировки, Побег этой группировки. И, конечно же, это приведет к очень быстрому обнулению этой политической элиты, которая сейчас находится в России", — не исключает такого развития событий советник Офиса Президента Украины.

Михаил Подоляк придерживается мнения, что вместо президента Владимира Путина в России, возможно, рассматривается "консенсусная" фигура, но этот кандидат будет избран не из близкого окружения диктатора Кремля.

Вместе с тем, советник ОП утверждает, что, делая прогноз по поводу российского "финала", нужно взять ориентир на "математические возможности" одной и другой стороны. В этом случае, если не считать ситуации, как это возникло с пригожинским "форс-мажором", война может продолжаться много месяцев.

"Если исходить из математических возможностей и ресурсов, которые еще остались в РФ и которые накапливает Украина, это может растянуться на месяцы, если не случится такого же форс-мажора, как мы с вами видели 23-24 июня", — подытожил Подоляк.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Медведев выдал новое безумное заявление об истории Украины.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iCr1fSYcAyo&ab_channel=%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9LIVE
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