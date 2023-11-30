У Зеленского рассказали о стратегии против России

Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ в Скопье. По словам представителя Зеленского против России, нужно принять стратегию изоляции.



Подоляк рассказал о стратегии против России. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк заявил, что Сергей Лавров во время речи в ОБСЕ заявил о войне как инструменте внешней политики России. Советник ОП подчеркнул, что таким образом Лавров оправдывает массовые убийства и военные преступления России во время войны в Украине.

По словам Михаила Подоляка, присутствие России на международных площадках и мероприятиях лишь порочит их и высмеивает международное право. Как альтернативу Подоляк назвал стратегию, которая должна быть задействована против России.

"Единственной приемлемой стратегией по отношению к России сегодня является ее абсолютная политическая изоляция, обязательная приостановка ее членства в международных организациях", — отметил Михаил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время выступления на саммите ОБСЕ Сергей Лавров призвал оставить его в покое. В начале речи главы МИД РФ большое количество дипломатов покинуло зал ОБСЕ, показывая свою неприязнь к присутствию представителя России на международном мероприятии. Кроме того, на саммите ОБСЕ к Лаврову и всей российской делегации обратилась министер иностранных дел Германии, призвавшая прекратить войну в Украине и вывести войска из страны.

Также "Комментарии" писали о дружественной России стране, которая отменила решение о пересечении своего воздушного пространства российским самолетом на котором был Сергей Лавров. Таким образом, российская делегация должна была изменить маршрут, чтобы попасть на саммит ОБСЕ.



