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У Зеленского рассказали о стратегии против России

Михаил Подоляк отреагировал на слова Лаврова на саммите ОБСЕ, где российский дипломат оправдывал российскую агрессию против Украины.

сегодня, 16:42
Автор:
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Slava Kot
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Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании ОБСЕ в Скопье. По словам представителя Зеленского против России, нужно принять стратегию изоляции.

У Зеленского рассказали о стратегии против России

Подоляк рассказал о стратегии против России. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк заявил, что Сергей Лавров во время речи в ОБСЕ заявил о войне как инструменте внешней политики России. Советник ОП подчеркнул, что таким образом Лавров оправдывает массовые убийства и военные преступления России во время войны в Украине.


По словам Михаила Подоляка, присутствие России на международных площадках и мероприятиях лишь порочит их и высмеивает международное право. Как альтернативу Подоляк назвал стратегию, которая должна быть задействована против России.

"Единственной приемлемой стратегией по отношению к России сегодня является ее абсолютная политическая изоляция, обязательная приостановка ее членства в международных организациях", — отметил Михаил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время выступления на саммите ОБСЕ Сергей Лавров призвал оставить его в покое. В начале речи главы МИД РФ большое количество дипломатов покинуло зал ОБСЕ, показывая свою неприязнь к присутствию представителя России на международном мероприятии. Кроме того, на саммите ОБСЕ к Лаврову и всей российской делегации обратилась министер иностранных дел Германии, призвавшая прекратить войну в Украине и вывести войска из страны.

Также "Комментарии" писали о дружественной России стране, которая отменила решение о пересечении своего воздушного пространства российским самолетом на котором был Сергей Лавров. Таким образом, российская делегация должна была изменить маршрут, чтобы попасть на саммит ОБСЕ.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1730189186962006209
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