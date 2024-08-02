У Зеленского озвучили ожидания от второго саммита мира

Украина хочет провести второй саммит мира, чтобы сформировать дорожную карту прекращения боевых действий. Ожидается, что второй саммит мира состоится еще в этом году.

Украина готовит второй саммит мира. Фото из открытых источников

Агентство Bloomberg сообщает, что организация второго саммита поручена главе Офиса президента Андрею Ермаку.

На Ермака возложена задача достичь справедливого мирного урегулирования после того, как на первой встрече в Швейцарии в июне Украина не смогла привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального юга.

"Самое главное ожидание от второго саммита — это то, что он сформирует основные предпосылки для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее положить конец этой войне, чтобы добиться справедливого мира", — сказал Андрей Ермак.

Глава Офиса президента рассказал, что вторая мирная конференция состоится в стране Глобального юга – вероятно, на Ближнем Востоке.

По словам Андрея Ермака, решающее значение для Украины имеет привлечение к участию в саммите Китая, который является "великим игроком, действительно способным влиять на Россию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что якобы никакого "саммита мира" в отношении Украины с участием России не готовится. "Никакого саммита с участием России пока не готовится. Об участии России мы слышим спорадические соображения, инициированные большим количеством участников первого мероприятия этого рода", — сказал Песков. По его словам, участники саммита якобы указывали на то, что и Россия, а именно: нет никакого смысла проводить такое собрание.