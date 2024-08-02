logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика У Зеленского озвучили ожидания от второго саммита мира
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского озвучили ожидания от второго саммита мира

Второй саммит мира может пройти еще в этом году

сегодня, 00:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Украина хочет провести второй саммит мира, чтобы сформировать дорожную карту прекращения боевых действий. Ожидается, что второй саммит мира состоится еще в этом году.

У Зеленского озвучили ожидания от второго саммита мира

Украина готовит второй саммит мира. Фото из открытых источников

Агентство Bloomberg сообщает, что организация второго саммита поручена главе Офиса президента Андрею Ермаку.

На Ермака возложена задача достичь справедливого мирного урегулирования после того, как на первой встрече в Швейцарии в июне Украина не смогла привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального юга.

"Самое главное ожидание от второго саммита — это то, что он сформирует основные предпосылки для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее положить конец этой войне, чтобы добиться справедливого мира", — сказал Андрей Ермак.

Глава Офиса президента рассказал, что вторая мирная конференция состоится в стране Глобального юга – вероятно, на Ближнем Востоке.

По словам Андрея Ермака, решающее значение для Украины имеет привлечение к участию в саммите Китая, который является "великим игроком, действительно способным влиять на Россию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что якобы никакого "саммита мира" в отношении Украины с участием России не готовится. "Никакого саммита с участием России пока не готовится. Об участии России мы слышим спорадические соображения, инициированные большим количеством участников первого мероприятия этого рода", — сказал Песков. По его словам, участники саммита якобы указывали на то, что и Россия, а именно: нет никакого смысла проводить такое собрание.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-01/zelenskiy-s-aide-hopes-next-ukraine-summit-will-help-end-fighting
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости