logo
Русский Українська

BTC/USD

61860.87

ETH/USD

3752.55

LTC/USD

182.65

USD/UAH

26.45

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика У Зеленского ответили на предупреждение Кремля по членству в НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского ответили на предупреждение Кремля по членству в НАТО

В Киеве уверены, Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в Североатлантическом Альянсе

сегодня, 17:30
Автор:

Кравцев Сергей

Россия не имеет права голоса в вопросе будущего членства Украины в НАТО и не будет принимать участие в этой дискуссии. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в ответ на выпад пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина относительно "красных линий" для России по вхождению Украины в Североатлантический альянс, пишет "Европейская правда".

У Зеленского ответили на предупреждение Кремля по членству в НАТО

Дмитрий Кулеба. Фото: Украинская правда

Дмитрий Кулеба отметил, худший сценарий, о котором говорит Дмитрий Песков, это не будущее, а печальная реальность, потому как Россия напала на территорию Украины, оккупировал ее часть и убила тысячи ее граждан. Худший сценарий уже наступил. Поэтому Украина не собирается обращать внимание на месседжи, которые озвучивает Кремль, пытаясь повлиять на позицию Киева по вступление в НАТО. Министр также высказал уверенность, что голос России по вопросу вступления в НАТО не будет учитываться.

Отметим, портал "Комментарии" сообщал о том, что спикер российского президента Дмитрий Песков заявил – самым худшим сценарием для России будет присоединение Украины к НАТО. Песков отметил, понимая все риски, которые возникают перед Россией в Кремле оставляют за собой право действовать на свое усмотрение. Также Песков объяснил присутствие российских войск у украинской границы. Пресс-секретарь Путина назвал это ответом на постоянные военные учения НАТО вблизи российской границы на территории Украины. Также Песков посоветовал Западу не переходить "красные линии" и не провоцировать Россию, которая на самом деле не настроена на военную конфронтацию.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/10/18/7310798/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ