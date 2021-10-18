У Зеленского ответили на предупреждение Кремля по членству в НАТО

Россия не имеет права голоса в вопросе будущего членства Украины в НАТО и не будет принимать участие в этой дискуссии. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал в ответ на выпад пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина относительно "красных линий" для России по вхождению Украины в Североатлантический альянс, пишет "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба. Фото: Украинская правда

Дмитрий Кулеба отметил, худший сценарий, о котором говорит Дмитрий Песков, это не будущее, а печальная реальность, потому как Россия напала на территорию Украины, оккупировал ее часть и убила тысячи ее граждан. Худший сценарий уже наступил. Поэтому Украина не собирается обращать внимание на месседжи, которые озвучивает Кремль, пытаясь повлиять на позицию Киева по вступление в НАТО. Министр также высказал уверенность, что голос России по вопросу вступления в НАТО не будет учитываться.

Отметим, портал "Комментарии" сообщал о том, что спикер российского президента Дмитрий Песков заявил – самым худшим сценарием для России будет присоединение Украины к НАТО. Песков отметил, понимая все риски, которые возникают перед Россией в Кремле оставляют за собой право действовать на свое усмотрение. Также Песков объяснил присутствие российских войск у украинской границы. Пресс-секретарь Путина назвал это ответом на постоянные военные учения НАТО вблизи российской границы на территории Украины. Также Песков посоветовал Западу не переходить "красные линии" и не провоцировать Россию, которая на самом деле не настроена на военную конфронтацию.





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