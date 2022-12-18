У Зеленского ответили FIFA, отказавшемуся показать обращение президента на финале ЧМ

В Офисе президента подвергли резкой критике FIFA за то, что они отказались показывать видео-обращение Владимира Зеленского во время проходящего в Катаре финала Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщают журналисты CNN.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Представители медиа отмечают, что руководство Катара было за то, чтобы демонстрировать обращение с "призывом к миру", но эта инициатива была заблокирована должностными лицами FIFA. Они объяснили, мол в обращение есть слишком много политического.

Обращение украинского президента записали на английском языке, теперь в ОП заявляют, что будут распространять видео сами, когда FIFA не обнародует его в эфире.

"FIFA потеряло ценное понимание футбола — как игры, объединяющей народы, а не поддерживающей существующие разногласия", — подчеркнули в Офисе президента.

Журналисты CNN обратились в FIFA, однако не получили комментарии. Медиа сообщает, что представители руководящего органа мирового футбола приложили старания, чтобы не обнародовать политические сообщения во время мирового Чемпионата в Катаре.

Вместе с тем корреспонденты CNN получили именно обращение украинского президента, записанное перед финалом. В частности, в видеоролике Зеленский говорит, что у футбола есть цель объединять мир и призывает к "Чемпионату мира, а не мировой войны".

"Этот Чемпионат мира еще раз доказал, что разные страны и национальности могут решать, кто сильнее в фейр-плей, а не в игре с огнем, на зеленом поле, а не на красном поле боя", — подытожил в ролике украинский лидер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал сроки решающего периода войны в Украине.

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