Алексей Венедиктов: В окружении Зеленского Москва опирается на Ермака

В окружении президента Украины Владимира Зеленского есть люди, на которых опирается в своих решениях руководство Российской Федерации. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил главный редактор "Эхо Москвы" и вхожий к Владимиру Путину оппозиционный журналист Алексей Венедиктов.

"В окружении Зеленского есть люди, на которых Москва опирается. Переговорщик ваш в первую очередь (прим. ред. – Андрей Ермак)", - поведал Венедиктов.

Также главред "Эхо Москвы" добавил: "Ермак уступал с точки зрения Украины. Зеленский все понял и ушел в отказ. И остановил все. В этом смысле есть плюс: он растет (прим. ред. – Владимир Зеленский)".

Напомним, сегодня из ТКГ вышел экс-президент Украины Леонид Кучма. Эксперты связывают такой шаг с нежеланием ассоциироваться с провалами переговорной группы и сдачей национальных интересов.





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