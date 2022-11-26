У Зеленского отреагировали на выпады Лаврова о "неонацистских правителях" Украины

В Офисе президента ответили министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову на его заявления о том, что украинцы "будут освобождены от неонацистских правителей". На Банковой считают, что главу российского внешнеполитического ведомства исправит только трибунал. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на сообщение советника главы ОП Михаила Подоляка в Twitter.

Сергей Лавров. Фото: liga.net

Заявление Лаврова в субботу, 26 ноября, распространили российские пропагандистские СМИ. В неком документальном фильме он сказал, что украинский народ "будет освобожден от неонацистских правителей, так как он заслуживает жить в дружбе и процветании рядом со славянскими братьями".

Ответ украинской стороны не заставил себя долго ждать. По словам Михаила Подоляка, дикость российских заявлений уже не вызывает удивления в мире.

"Субъект Лавров, участвующий в военных преступлениях и презирающий международное право, говорит об уничтожении демократически избранного правительства и порабощении народа другой страны. Выраженные уголовные наклонности исправит только трибунал", — подчеркнул Подоляк.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Ллойд Остин считает, что у ВСУ хорошие шансы развить наступление зимой.

Также издание "Комментарии" сообщало – генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал ряд заявлений касательно войны в Украине. В частности, заявил, что решение о поставке системы Patriot в Украину должна принимать Германия (та хотела передать эту ЗРК Польше, а польские власти считают, что система нужнее Украине), назвал ошибочной прошлую политику Запада, в том числе зависимость от российского газа, а также отметил "если Россия победит, мы заплатим гораздо больше". О чём говорят данные заявления? Можно ли рассчитывать на увеличение поддержки Украины со стороны стран НАТО? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!