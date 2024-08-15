У Зеленского отреагировали на обвинения в подрыве "Северного потока"

Советник президента Украины Михаил Подоляк отрицает информацию о причастности Украины к взрывам на газопроводе "Северный поток-2". По его словам, такая диверсия была выгодна только России.



Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк в комментарии Reuters ответил на обвинения в том, что Украина взорвала газопроводы, поставлявшие энергетические ресурсы России в Европу.

"Такой акт можно совершить только при наличии больших технических и финансовых ресурсов... и кому это все было выгодно на момент взрывов? Только России", — сказал Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что "Украина не имеет никакого отношения к взрывам на "Северном потоке"", ведь не получила никакого стратегического или тактического преимущества от таких диверсий.

Многомиллиардные трубопроводы "Северный поток", транспортирующие газ по дну Балтийского моря, были разрушены серией взрывов в сентябре 2022 года.

Россия обвинила США, Британию и Украину во взрывах, отрезавших большие объемы российского газа от прибыльного европейского рынка. Однако эти страны свою причастность отрицают. Германия, Дания и Швеция начали расследование инцидента, и шведы обнаружили следы взрывчатки на нескольких объектах, изъятых с места взрыва. Это стало подтверждением, что взрывы были умышленными.

В начале августа Wall Street Journal сообщила, что к произошедшему причастны украинские чиновники. А 14 августа 2024 года прокуратура Польши сообщила, что получила ордер на арест на подозреваемого во взрывах украинца, по имени Владимир З.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские власти объяснили, почему не арестовали подозреваемого в подрывах газопроводов украинца.

Также "Комментарии" писали, что Орбан сделал скандальное заявление о подрыве газопровода "Северный поток".