У Зеленского критически отреагировали на улучшение отношений между Россией и Грузией

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Slava Kot
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак публично раскритиковал нормализацию некоторых отношений между Россией и Грузией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети украинского политика.
Руководитель офиса президента Андрей Ермак. Фото с открытых источников
Андрей Ермак критически высказался о возобновлении авиарейсов между Грузией и российской Федерацией. Представитель Офиса президента отметил, что грузинский народ постоянно поддерживает Украину, ведь имеет общего врага.
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Недавно правительство Грузии разрешило авиакомпании "Азимут" выполнять прямые рейсы в РФ, а теперь такое разрешение получило и другой оператор полетов Georgian Airways.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указы, которые аннулировали предшествовавшие четыре года запреты на авиаполёты в Грузию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Грузии назвала решение Москвы очередной провокацией.
Также "Комментарии" писали, что Польша вызвала посла России из-за российского истребителя Су-35, приведшего к инциденту в Черном море.
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