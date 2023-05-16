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У Зеленского критически отреагировали на улучшение отношений между Россией и Грузией

Андрей Ермак публично раскритиковал правительство Грузии за возобновление прямого авиасообщения с Российской Федерацией.

сегодня, 16:20
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Автор:

Slava Kot

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак публично раскритиковал нормализацию некоторых отношений между Россией и Грузией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети украинского политика.

У Зеленского критически отреагировали на улучшение отношений между Россией и Грузией

Руководитель офиса президента Андрей Ермак. Фото с открытых источников

Андрей Ермак критически высказался о возобновлении авиарейсов между Грузией и российской Федерацией. Представитель Офиса президента отметил, что грузинский народ постоянно поддерживает Украину, ведь имеет общего врага.


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"Грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной. У нас общий враг, который с 90-х годов, а затем в 2008-м убивал грузин, а с 2014-го он убивает украинцев. Для наших народов этот враг экзистенциален. Но некоторые, похоже, стараются не замечать ракетные обстрелы Киева, уничтоженную Марьинку, убитых в Буче, Ирпене, Изюме, похищение детей… Некоторые, похоже, забыли трагедию в Горе", — пишет Ермак.

Недавно правительство Грузии разрешило авиакомпании "Азимут" выполнять прямые рейсы в РФ, а теперь такое разрешение получило и другой оператор полетов Georgian Airways.

"Возможно, кому-то кажется, что их это не касается. И взаимодействие с террористами и убийцами – это нормально. Ложная позиция, история все расставит на свои места, люди обязательно сделают это тоже", – критикует правительство Грузии Ермак.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указы, которые аннулировали предшествовавшие четыре года запреты на авиаполёты в Грузию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Грузии назвала решение Москвы очередной провокацией.

Также "Комментарии" писали, что Польша вызвала посла России из-за российского истребителя Су-35, приведшего к инциденту в Черном море.



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Источник: https://t.me/ermaka2022/2685
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