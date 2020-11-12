У Украины есть все шансы получить статус кандидата в членство ЕС в 2027 году - посол Литвы

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Дмитрий Симоненко
У Украины есть все шансы стать кандидатом в члены Европейского Союза в 2027 году. По словам посла республики Литва в Украине Вальдемараса Сарапинаса, экс-премьер страны Андрюс Кубилюс инициировал программу помощи "Украина-2027". Ее целью является объединение усилий стран ЕС в помощи нашей стране в реформировании, обеспечении прозрачных инвестиций, содействии в развитии экономики.
Посол Литвы заявил, что Украине нужно идти тем же путем, что и последние несколько лет — продолжать реформирование общества и экономики. Он отметил, что европейское общество видит, что Украина продолжает развиваться и выполнять те обязательства, которые стоят перед ней, несмотря на войну Донбассе и сложное эпидемиологическое положение в связи с коронавирусом.
Сарапинас отметил, что летом будущего года в столице Литвы будет организована четвертая конференция, посвященная внедрению реформ в Украине, во время которой будут разработаны шаги по дальнейшим изменениям в стране.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, насколько изменилась зарплата нардепов Верховной Рады со времен Революции Достоинства.
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