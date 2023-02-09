У Украины есть шанс получить боевые корабли от партнеров

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Моесеенко Валентина
Министр обороны Украины Алексей Резников сделал намек на планы государства получить от союзников боевые корабли, опубликовав недвусмысленный пост в соцсетях. А на опубликованном фото Алексей Резников вместе со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом стоит на фоне военного корабля. Буквально на днях Анушаускас побывал с визитом по Украине.
Боевые корабли для Украины от союзников
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Запад демонстрирует, что уже не боится Россию – и намерен помочь Украине победить агрессора.
К тому же Владимир Зеленский сообщил из Брюсселя об определенных положительных решениях по передаче государству западных истребителей. В частности, известно, что такую возможность на сегодняшний день обдумывает Великобритания. Хотя там и предупреждали, что сроки передачи самолетов в случае положительного решения не будут скорыми.
А руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в соцсетях, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен".
Как писали "Комментарии" ранее, поставки самолетов для Украины – это особый момент, который не может идти в разрез с союзниками. То есть, все страны НАТО должны занять единую позицию по этому вопросу. Польша готова передать истребители Украине, но не готова быть первой в этом вопросе.
Читайте на портале "Комментарии" — Украина совместно с НАТО начала производить боеприпасы Государственный концерн "Укроборонпром" и одна из стран-членов Североатлантического альянса начали совместно производить мины калибра 120 мм.
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