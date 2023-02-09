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У Украины есть шанс получить боевые корабли от партнеров

Страны-партнеры, по всей вероятности, рассматривают возможность передачи Силам обороны Украины еще и военных судов

9 февраля 2023, 22:28
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Автор:

Моесеенко Валентина

Министр обороны Украины Алексей Резников сделал намек на планы государства получить от союзников боевые корабли, опубликовав недвусмысленный пост в соцсетях. А на опубликованном фото Алексей Резников вместе со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом стоит на фоне военного корабля. Буквально на днях Анушаускас побывал с визитом по Украине.

У Украины есть шанс получить боевые корабли от партнеров

Боевые корабли для Украины от союзников


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"Всего год назад никто бы не поверил, что украинская армия будет вооружена Stinger. Литва стала первой страной, которая прислала нам эти ПЗРК. Следовательно, может ли кто сейчас сказать, что получить боевые корабли было бы невозможно?" – говорится в сообщении украинского министра.

Запад демонстрирует, что уже не боится Россию – и намерен помочь Украине победить агрессора.

У Украины есть шанс получить боевые корабли от партнеров - фото 2

К тому же Владимир Зеленский сообщил из Брюсселя об определенных положительных решениях по передаче государству западных истребителей. В частности, известно, что такую возможность на сегодняшний день обдумывает Великобритания. Хотя там и предупреждали, что сроки передачи самолетов в случае положительного решения не будут скорыми.

А руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в соцсетяхчто "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен".

Как писали "Комментарии" ранее, поставки самолетов для Украины – это особый момент, который не может идти в разрез с союзниками. То есть, все страны НАТО должны занять единую позицию по этому вопросу. Польша готова передать истребители Украине, но не готова быть первой в этом вопросе.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина совместно с НАТО начала производить боеприпасы Государственный концерн "Укроборонпром" и одна из стран-членов Североатлантического альянса начали совместно производить мины калибра 120 мм.



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