У Трампа поставили жесткий ультиматум Панаме: Си Цзиньпин может разозлиться

Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Панаму 2 февраля встретился с президентом страны Хосе Раулем Мулино и выдвинул ультиматум относительно Панамского канала. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Госдепартамента США. В переговорах также участвовал и панамский глава МИД Хавьер Мартинес-Ачей.

Марко Рубио хочет вырвать Панамский канал "из лап Компартии Китая": согласен ли с этим товарищ Си? Фото: Сенат США

Рубио заявил собеседникам, что президент США Дональд Трамп "принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу для самого канала". Также, по мнению Белого дома, ситуация является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации объекта.

"Госсекретарь США ясно дал понять, что этот статус-кво неприемлем. В случае отсутствия немедленных изменений США примут меры, необходимые для защиты своих прав в соответствии с Договором", — говорится в релизе Госдепа США.

Кроме того, Рубио подчеркнул важность совместных усилий по прекращению нелегального миграционного кризиса. Он поблагодарил Мулино за его поддержку совместной программы репатриации, которая сократила нелегальную миграцию через Дарьенский коридор.

"Секретарь Рубио выразил свою благодарность за продуктивную дискуссию и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов тому, чтобы сделать обе страны безопаснее, сильнее и процветающими. Он отметил, что эта встреча знаменует собой важный шаг в оживлении стратегических отношений между Соединенными Штатами и Панамой в соответствии с видением президента Трампа", — добавили на сайте Госдепартамента США.

Напомним, что Трамп призвал Панаму передать США Панамский канал. По его словам, это необходимо для безопасности, ведь якобы "Китай управляет Панамским каналом". Трамп уже неоднократно повторял этот тезис, в том числе сделал его одним из акцентов во время своей инаугурационной речи.

Канал был построен в США в начале 1900-х годов и соединяет Атлантический и Тихий океаны. Он был передан Панаме бывшим президентом Джимми Картером после подписания двух договоров в 1977 году.

В Панаме притязания Трампа отвергают — так же, как и его заявления о якобы "китайском контроле". Президент Панамы Хосе Рауль Мулино перед первой заграничной поездкой государственного секретаря США Марко Рубио в Панаму заявил, что идея президента США Дональда Трампа вернуть в собственность Соединенных Штатов Панамский канал не подлежит обсуждению, поскольку это "невозможно". По его словам, канал окончательно принадлежит Панаме.

Портал "Комментарии" сообщал 2 февраля, что Трамп начал торговую войну одновременно с Китаем, Канадой и Мексикой, вновь на этом фоне заявив, что Канада должна стать штатом США.