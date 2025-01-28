У Трампа есть инструмент, который заставит Путина трястись от страха: стоит только намекнуть

У президента США Дональда Трампа есть инструмент, который способен заставить российского правителя Владимира Путина пойти на уступки. Это поставки современных ракет, способных достать российского диктатора и его окружение. Такое мнение выразил находящийся в оппозиции к путинскому режиму российский социолог Игорь Эйдман, передает портал "Комментарии".

Если надоумить Трампа дать Зеленскому "Томагавки" - вот тут-то Путин испугался бы по-настоящему. Коллаж: "Комментарии"

Социолог утверждает, что для Путина самый главный приоритет — его собственная безопасность. Поэтому "Томагавки" бы сработали, а может, даже просто намек на возможность их передачи.

"Путин уже стал суетиться под Трампом: льстит, подыгрывает трамповской паранойе по поводу "украденной победы на выборах", пытается перевести на Зеленского ответственность за собственное нежелание вести переговоры с Украиной (мол, не мы, а они законодательно переговоры запретили)", — отмечает Эйдман.

Это значит, что даже достаточно пустые пока угрозы Трампа напугали Путина, констатирует он. Социолог считает их пустыми, потому что российский экспорт в США и так относительно невелик, повышение тарифов на него — абсолютно бессмысленно и не отразится на РФ.

"Можно представить себе, чтобы было бы с трусоватым российским диктатором, если бы Трамп пригрозил чем-то реально опасным. Путин, как и вся его верхушка, больше всего трясется за свою шкуру — это его слабое место, вот по нему и надо было бить", — убежден Эйдман.

Он полагает, что, имея американские "Томагавки", украинцы могли бы реально угрожать жизни правителя РФ и его окружения, например, попытаться накрыть Путина в одной из его резиденций.

"Ну предположим, он вновь запрятался бы в бункер. Но все руководство страны в бункеры не спрятать. Начался бы огонь по путинским центрам власти. Это не мифический "Орешник". "Томагавков" у американцев много и они эффективны. Ими можно было бы напугать и хаотизировать Кремль", — говорит социолог.

Поэтому ему кажется вероятным, что даже просто угроза поставок Украине "Томагавков" в серьезном количестве сразу сделала бы Путина сговорчивее.

"Может ли на это пойти Трамп? Может, если поймет, что таким образом, прослывет "великим миротворцем", заставившим Путина остановить войну. Кто бы ему объяснил", — заключает Эйдман.

Как писал портал "Комментарии", 22 января президент США публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением. "Будет только хуже", — выдвинул Трамп ультиматум Путину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков 24 января заявил, что Путин ждет сигнала от США для переговоров с Трампом. До этого в Кремле отреагировали на его ультимативные заявления, указав, что не видят ничего нового в политике Трампа. Также "Комментарии" писали, почему таможенные угрозы Трампа не испугают Путина, но есть фактор , который может изменить мнение Кремля. Путин 24 января подтвердил, что якобы готов к переговорам о мире, но якобы диалогу мешает позиция президента Украины Владимира Зеленского.