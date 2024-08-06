Российские политзаключенные, которые Кремль в рамках обмена передал западным государствам, заявили о необходимости ослабления санкций против россиян и начала переговоров между РФ и Украиной о завершении войны.

РФ выдала Западу политзаключенных. Фото из открытых источников

По словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады, майора ВСУ Максима Жорина, не стоит удивляться поведению российских политиков, которых Кремль выдворил из РФ в рамках обмена, поскольку их сущность ничем не отличается от сущности соратников диктатора Владимира Путина.

"Не очень понимаю удивление и столь длительного обсуждения поведения обмененных россиян, которых кто-то считал "хорошими". За все эти годы нужно было сделать выводы, что нет никаких в РФ оппозиционеров. Даже те, кто якобы борется с режимом Путина, никогда не будут для Украины союзниками, потому что такова их российская сущность", — подчеркнул военнослужащий.

По словам Максима Жорина, единственные заслуживающие уважения россияне — это воюющие рядом с украинцами, кто с оружием в руках помогает Украине бороться против России.

"Довольно искать себе друзей там, где их никогда не было", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что санкции западных стран, введенные в последние годы, оказались направлены не против путинского режима, а против всей страны и российских граждан. И это совсем неправильно. Об этом заявил уволенный из заключения российский оппозиционный политик и журналист Владимир Кара-Мурза, пишет "Медуза". Интересно, что подобные голоса время от времени раздаются на Западе, где предлагают ослабить санкции, из-за которых якобы страдают невинные россияне, а не находящиеся в Кремле.

