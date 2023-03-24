У рашистов "подгорает": Армения присоединилась к МУС

Конституционный суд Армении, которая входит в кремлевский военно-политический блок ОДКБ, принял решение о соответствии устава Международного уголовного суда конституции Армении. Это открывает путь к присоединению Армении к МУС, который накануне выдал ордер на арест Путина. Об этом сообщают "Комментарии".

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Околокремлевские политологи разразились гневными тирадами по этому поводу. Решение Конституционного суда Армении они называют не иначе, как "предательством" со стороны, как им казалось, союзного РФ государства. Последнее они связывают с ролью прозападного президента Николы Пашиняна и якобы его стремлением к союзу с ЕС и НАТО.

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"Они вот специально выбрали этот момент, чтобы окончательно присоединиться к МУС, когда МУС хочет арестовать Путина? Это пощечина России со стороны Армении. Это наглость со стороны лично Пашиняна", — пишет прокремлевский политолог Марков. — "Кто-то еще думает, что эта страна союзник России? Это предатель России, а не союзник России. Теперь Пашинян будет довольно усмехаться, рассуждая о гипотетическом аресте Путина в Армении и передаче его в МУС?".

"Предатели", — завершает свою эскападу рашист.

Одновременно с этим в России думают, как снять с Путина ордер. При этом в самой ЮАР признали, что не знают, как поступить если Путин приедет на саммит БРИКС.

В Германии же решили игнорировать угрозы Медведева, которыми он стал сыпать после слов о возможности ареста Путина в ФРГ по ордеру МУС.

"У меня нет желания реагировать на такие провокации, они говорят сами за себя", – заявил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Гебештрайт во время брифинга.

