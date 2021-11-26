У Путина отреагировали на заявление Зеленского о госперевороте в Украине: что заявили в Кремле

Представители властей России ответили на заявление главы нашего государства Владимира Зеленского о том, что готовится государственный переворот в нашей стране. Москва опровергла озвученное украинским президентом. Об этом сообщает российское медиа РИА Новости.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что его страна никогда не участвует в таких делах.

По его словам, у России не было никаких планов участвовать в этом. РФ никогда вообще не имеет отношения к таким делам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал о запланированном госперевороте в Украине и участии в этом Ахметова. В ходе пресс-марафона из СМИ президент Владимир Зеленский обвинил бизнесмена Рината Ахметова в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а также в том, что он может быть причастен к подготовке госпереворота. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у власти сегодня есть не только агентурная информация, но и данные, подтвержденные звуковой записью. В этой записи представители Украины и представители России обсуждают участие украинского бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. По словам Зеленского, когда обсуждался вопрос госпереворота в Украине, то речь также шла о финансировании всех этих действий. В том разговоре называлась сумма – 1 миллиард долларов. Владимир Зеленский выразил свое мнение, заявив, что таким образом украинского бизнесмена просто хотели подставить. Скорее всего, отметил президент, Россия задействовала операцию по Ринату Ахметову. Его пытаются втянуть в войну против государства Украины.

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