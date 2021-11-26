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У Путина отреагировали на заявление Зеленского о госперевороте в Украине: что заявили в Кремле

Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы не занимается подобными делами

сегодня, 17:32
Автор:

Лиля Воробьева
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Представители властей России ответили на заявление главы нашего государства Владимира Зеленского о том, что готовится государственный переворот в нашей стране. Москва опровергла озвученное украинским президентом. Об этом сообщает российское медиа РИА Новости.

У Путина отреагировали на заявление Зеленского о госперевороте в Украине: что заявили в Кремле

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что его страна никогда не участвует в таких делах.

По его словам, у России не было никаких планов участвовать в этом. РФ никогда вообще не имеет отношения к таким делам.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал о запланированном госперевороте в Украине и участии в этом Ахметова. В ходе пресс-марафона из СМИ президент Владимир Зеленский обвинил бизнесмена Рината Ахметова в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а также в том, что он может быть причастен к подготовке госпереворота. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у власти сегодня есть не только агентурная информация, но и данные, подтвержденные звуковой записью. В этой записи представители Украины и представители России обсуждают участие украинского бизнесмена Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине. По словам Зеленского, когда обсуждался вопрос госпереворота в Украине, то речь также шла о финансировании всех этих действий. В том разговоре называлась сумма – 1 миллиард долларов. Владимир Зеленский выразил свое мнение, заявив, что таким образом украинского бизнесмена просто хотели подставить. Скорее всего, отметил президент, Россия задействовала операцию по Ринату Ахметову. Его пытаются втянуть в войну против государства Украины.


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Источник: https://ria.ru/20211126/perevorot-1760889665.html
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