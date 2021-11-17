У Путина отреагировали на остановку сертификации "Северного потока-2": как будет действовать Кремль

В окружении российского гаранта прокомментировали новость о том, что Германия остановила сертификацию нового газопровода "Северный поток-2". Российские власти придерживаются мнения, что нужно подождать. Об этом информирует РБК-Украина, обнародуя информацию о встрече с представителями медиа, которую провел пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Как он отметил, сертификация нового газопровода будет непростой.

По словам Пескова, российским властям было ясно еще сначала, что процесс сертификации "Северного потока-2" будет сложным. Сейчас предприятие-оператор выполняет все требования, предъявляемые регулятором. Они оперативно реагируют и создают новую компанию, чтобы снять требования регулятора с повестки дня.

Пресс-секретарь российского главы резюмировал, что представители России осознают, что этот проект важен для стран Евросоюза. Он нужен не только россиянам, но и европейским потребителям. Поэтому дальше будет принимать решение регулятор, мы вмешиваться не вправе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Северный поток-2" на паузе. Немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации "Северного потока-2" из-за неполной завершенности компании-оператора газопровода регистрации дополнительной компании в Германии. Но такие действия Берлина не связаны с желанием дать отпор Кремлю из-за концентрации войск на украинской границе. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Александр Юсупов. Он добавляет, к тому же источник в немецком дипломатическом корпусе подтвердил "Интерфаксу", что эта приостановка не отразится на общих сроках сертификации.

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