У президента Польши после встречи с Зеленским диагностировали COVID-19

В пятницу, 23 октября, врачи диагностировали COVID-19 у президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спихальски на своей странице в твиттере.

"Президент Польши Анджей Дуда регулярно должен сдавать тесты на COVID-19. Анализ, сделанный в пятницу, дал положительный результат. Президент чувствует себя хорошо, однако вынужден уйти на самоизоляцию и постоянно находится в контакте с врачами", — сообщил Спихальски.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украину с рабочим визитом 11 октября прибыл президент Польши.

По словам Анджея Дуды, его визит в Украину имеет большое значение для отношений между странами, особенно в период, когда весь мир страдает из-за пандемии COVID-19. Он отметил, что сейчас хозяйственные сектора обеих стран зависят от того, как страны будут выстраивать политику в отношение друг друга. Кроме того, Дуда обратил внимание на то, что страны сейчас работают над углублением сотрудничества.



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