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У президента Польши после встречи с Зеленским диагностировали COVID-19

У Анджея Дуды COVID-19

сегодня, 10:25
Автор:

Владимир Лавский

В пятницу, 23 октября, врачи диагностировали COVID-19 у президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спихальски на своей странице в твиттере.

У президента Польши после встречи с Зеленским диагностировали COVID-19

"Президент Польши Анджей Дуда регулярно должен сдавать тесты на COVID-19. Анализ, сделанный в пятницу, дал положительный результат. Президент чувствует себя хорошо, однако вынужден уйти на самоизоляцию и постоянно находится в контакте с врачами", — сообщил Спихальски.

 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Украину с рабочим визитом 11 октября прибыл президент Польши. 

По словам Анджея Дуды, его визит в Украину имеет большое значение для отношений между странами, особенно в период, когда весь мир страдает из-за пандемии COVID-19. Он отметил, что сейчас хозяйственные сектора обеих стран зависят от того, как страны будут выстраивать политику в отношение друг друга. Кроме того, Дуда обратил внимание на то, что страны сейчас работают над углублением сотрудничества.


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