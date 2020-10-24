У президента Польши после встречи с Зеленским диагностировали COVID-19

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Владимир Лавский
В пятницу, 23 октября, врачи диагностировали COVID-19 у президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спихальски на своей странице в твиттере.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Украину с рабочим визитом 11 октября прибыл президент Польши.
По словам Анджея Дуды, его визит в Украину имеет большое значение для отношений между странами, особенно в период, когда весь мир страдает из-за пандемии COVID-19. Он отметил, что сейчас хозяйственные сектора обеих стран зависят от того, как страны будут выстраивать политику в отношение друг друга. Кроме того, Дуда обратил внимание на то, что страны сейчас работают над углублением сотрудничества.
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