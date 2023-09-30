У Лукашенко готовят пиар-акцию с похищенными украинскими детьми: в МИД отреагировали

Беларусь собирается организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса так называемых "мест проживания, обучения и оздоровления" похищенных в оккупированных Лисичанске и Северодонецке детей. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Указанное мероприятие имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с нормами международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление", — отмечает пресс-служба.

Чтобы избежать ответственности должностные лица Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.

Официальный Киев призывает дипломатические представительства, которые получили соответствующие приглашения в Минск – отказаться от участия в пропагандистском мероприятии белорусского режима.

"Как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжим работу для привлечения к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей", — подчеркивает МИД.

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