У Лукашенко готовят пиар-акцию с похищенными украинскими детьми: в МИД отреагировали

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Кравцев Сергей
Беларусь собирается организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса так называемых "мест проживания, обучения и оздоровления" похищенных в оккупированных Лисичанске и Северодонецке детей. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Чтобы избежать ответственности должностные лица Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.
Официальный Киев призывает дипломатические представительства, которые получили соответствующие приглашения в Минск – отказаться от участия в пропагандистском мероприятии белорусского режима.
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