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У Лукашенко готовят пиар-акцию с похищенными украинскими детьми: в МИД отреагировали

МИД Украины призывает дипломатические представительства, которые получили приглашения в Минск - воздержаться от участия в пропагандистской деятельности белорусского режима

сегодня, 14:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Беларусь собирается организовать посещение представителями иностранного дипломатического корпуса так называемых "мест проживания, обучения и оздоровления" похищенных в оккупированных Лисичанске и Северодонецке детей. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

У Лукашенко готовят пиар-акцию с похищенными украинскими детьми: в МИД отреагировали

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Указанное мероприятие имеет целью легализацию незаконного перемещения украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. В соответствии с нормами международного права, принудительная депортация детей может квалифицироваться как военное преступление", — отмечает пресс-служба.


Чтобы избежать ответственности должностные лица Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.

Официальный Киев призывает дипломатические представительства, которые получили соответствующие приглашения в Минск – отказаться от участия в пропагандистском мероприятии белорусского режима.

"Как на уровне национального расследования, так и в рамках расследования Международного уголовного суда, продолжим работу для привлечения к ответственности всех лиц, совершивших преступления против украинских детей", — подчеркивает МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европарламент признал самопровозглашенного президента Республики Беларусь (РБ) Александра Лукашенко причастным к развязыванию войны против Украины наравне с российскими диктатором Владимиром Путиным – и призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на его арест. О чем говорит данное решение? Почему принято лишь сейчас? К каким последствиям может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/100064814226458/posts/723002396536895/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
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