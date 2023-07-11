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У Байдена рассказали, что получила Турция за "шведский кейс"

После длительного отрицания самой возможности вступления Швеции в НАТО Турция изменила свою позицию на противоположную

сегодня, 17:12
Автор:
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Константин Куликов
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Президент США Джо Байден намерен добиться продажи Турции истребителей F-16. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщают "Комментарии".

У Байдена рассказали, что получила Турция за "шведский кейс"

F-16

По его словам, Байден уверен, что получение Турцией истребителей отвечает национальным интересам как США, так и НАТО.


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"Он намерен продвигаться вперед по осуществлению этой передачи в консультации с Конгрессом", — цитирует Салливана агентство dpa.

Напомним, что после широкомасштабного вторжения России в Украину две скандинавские страны – Швеция и Финляндия – отказались от своего привычного нейтралитета, заявив о желании вступить в НАТО. Одобрение вступления Хельсинки произошло сравнительно быстро, а вот против присоединения Швеции к Альянсу категорически против выступила Турция. Анкара обосновала свою позицию тем, что Швеция дает на своей территории приют курдским организациям, которые Турция считает террористическими. К тому же, в Швеции в последнее время проходили акции по сожжению Корана, что также вызвало негодование в преимущественно мусульманской Турции.

Ряд обозревателей высказывали предположение, что кажущаяся неприступной позиция Анкары обусловлена ее желанием получить существенные "отступные", среди которых называлось получение от США современных самолетов F-16.

Стоит отметить, что эти же самолеты настойчиво просит у западных союзников Украина для усиления воздушной составляющей Сил обороны, которые сейчас ведут контрнаступление. Этот вопрос неоднократно поднимал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Между тем, в Белом доме рассказали насколько возможно вступление Украины в НАТО.

СМИ узнали о реакции Запада на упреки Зеленского.

А Шольц пообещал гарантии безопасности Украины от семи государств.



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