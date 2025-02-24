У американца дрожали руки: СМИ узнали, как Зеленскй обращался с Бессентом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский действительно мог грубо разговаривать с главой министерства финансов США Скоттом Бессентом, когда они обсуждали соглашение по ресурсам. Скандал разразился во время визита американца в Киев 12 февраля, когда оказалось, что Штаты предложили неприемлемое соглашение по редкоземельным металлам и требуют срочно его подписать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times.

Зеленский был зол на Бессента во время встречи. Фото: Офис президента Украины

Издание публикует подробности со ссылкой на комментарии анонимного источника, который был свидетелем этой встречи. Как информирует FT, глава Украинского государства был очень зол. За дверью офиса Зеленского в Киеве якобы "вспыхнула напряженность в отношении будущего важнейшего стратегического альянса Украины". Отмечается, что украинский лидер кричал на Бессента. В статье говорится, что "звучавший оттуда грубый голос нельзя было спутать с чьим-то другим".

По данным FT, конфликт Зеленского с Бессентом возник из-за деталей предложения по ресурсам Украины. Украинские чиновники также сообщили Financial Times, что Бессент требовал от Зеленского подписать соглашение немедленно. Но украинский президент отказался, а после встречи заявил журналистам, что обсуждение будет продолжено в Мюнхене. При этом Бессент, стоя рядом с Зеленским на этом брифинге, был "заметно взволнованным", а его руки "дрожали", пишет FT.

"Комментарии" напоминают, что президент США Дональд Трамп в одном из своих высказываний по сделке с Украиной заявлял, что Зеленский якобы "проспал" встречу с Бессентом, а потом будто бы "грубо обращался" с ним.

"Комментарии" отмечали, что по данным New York Times, в проект нового соглашения по ресурсам, которое Зеленский отказался подписать уже 22 февраля, включили еще и доходы от оккупированных Россией территорий. По данным СМИ, в случае возвращения этих территорий Украиной доля поступлений в фонд этих земель составит 66%. Условия документа предусматривают, что Украина должна вносить взносы в фонд до момента, пока он не достигнет $500 млрд. В то же время, как пишут журналисты, США планируют реинвестировать часть доходов в восстановление Украины, в частности, в недра и инфраструктуру. Однако никакие обязательства Штатов в документе снова не прописаны. Хотя Украина не завершила соглашение 22 февраля, его согласие на условия означало бы капитуляцию перед американскими требованиями после недели интенсивного давления со стороны президента Трампа.

Отмечается также, что министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что в рамках соглашения доходы от природных ресурсов Украины, а также инфраструктурных активов будут направлены в специальный фонд для долгосрочного восстановления и развития. США получат экономические и управленческие права в этом фонде, что, по словам Бессента, обеспечит прозрачность и подотчетность. Однако он подчеркнул, что США якобы "не будут владеть физическими активами Украины и не увеличат ее долговую нагрузку".

"Комментарии" писали, что Украина отвергла настойчивые предложения США создать фонд на сумму 500 млрд долларов для этой сделки. Фонд должен был компенсировать помощь, предоставленную США Украине с начала российской агрессии. Однако украинская сторона утверждает, что реальная сумма поддержки гораздо ниже и составляет около 90 миллиардов долларов.