Турецкий фактор в российско-украинской войне: какова цель у Анкары и есть ли вероятность результативных переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 11 июля, провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. А во вторник, 12 июля, турецкое Министерство обороны сообщило, что завтра (13 июля) в Стамбуле состоится четырехсторонняя встреча по разблокировке вывоза украинского зерна. В ней будут участвовать представители Украины, Турции, Россия и ООН. Эксперты специально для издания "Комментарии" проанализировали действия официальной Анкары в качестве посредника в российско-украинском конфликте.

Какие интересы преследует Турция в российско-украинской войне (фото из открытых источников)

Продуктовый кризис как механизм российского давления и шантажа на мир



Эксперт-международник Антон Кучухидзе считает вполне логичным, что украинская сторона настаивает на том, что РФ должна прекратить боевые действия и деблокировать порты. Россия же, отмечает он, пытается использовать продуктовый кризис как механизм давления и шантажа. Как на Украину, так и не весь мир. В таких условиях, акцентирует он, о результативных переговорах пока говорить рано. У сторон очень разные позиции.

"Конечно, Украина ценит поддержку турецкой стороны. Ту посредническую роль, которую официальная Анкара пытается играть — разблокировать порты и так далее. Это важные вопросы, на необходимости решения которых неоднократно акцентировал президент Зеленский. Он также подчеркивал важность противодействия вывозу Россией украденного зерна", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что с мая турецкая сторона активно ищет возможность разблокирования украинских портов. Даже появлялись сообщения, что имеется определенный прогресс, что запущен четырехсторонний формат (ООН, Турция, Украина и Россия), в котором обговаривается тема вывоза зерна, деблокады портов и так далее.

"Но, как видим, результата пока нет. Зато есть новые анонсы вероятных встреч, – говорит Антон Кучухидзе. – Напомню, что на прошлой неделе по запросу украинской стороны в Турции заблокировали судно, на котором находилось краденое зерно. Оно шло с временно оккупированного Бердянска. Из твитта президента Украины, опубликованного по итогам разговора с главой Турции, можно сделать вывод, что между официальными Киевом и Анкарой будет выстроена более продуктивная коммуникация по отслеживанию происхождения зерна. Вряд ли на данном этапе можно ожидать чего-то большего".

Специфическая позиция Турции: какие интересы преследует Анкара

По словам эксперта Национального института стратегических исследований Артема Филипенко, позиция Турции остается достаточно специфичной.

"Безусловно, война России против Украины вызывает глубокую обеспокоенность Анкары. Тем более, что каждый новый месяц войны оказывает всё большее негативное влияние на безопасность и экономическую ситуацию в регионе, и в самой Турции. По этим причинам Анкара искренне стремится как можно быстрее закончить эту войну – и ради этого всячески пытается содействовать переговорному процессу между Украиной и Россией. Но в самой Турции (как в элите, так и в обществе) преобладает взгляд, что в этой войне виновата не только РФ, но и коллективный Запад, прежде всего, США", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что Турция воспользовалась своим правом, предусмотренным конвенцией Монтрё,и закрыла Босфор для прохода российских военных кораблей. Чем помогла Украине. Однако всё та же Турция не присоединилась к антироссийским санкциям. Турецкие самолеты летают в Россию, российский бизнес находит свое убежище от санкций в Турции и т.д.

"Нужно отдавать себе отчет, что Турция, предлагая себя в качестве посредника и площадки для переговоров, преследует, в первую очередь, свои национальные интересы. Очень прагматические интересы, где вопросы ценностей и правил занимают далеко не первое место", – акцентирует Артем Филипенко.

По его словам, эти интересы – закончить как можно быстрее вредную для турецкой экономики войну и повысить статус Турции в качестве регионального игрока.

"Неприсоединение к антироссийским санкциям как раз дает возможность играть роль миротворца и работает на имидж самого Эрдогана, – поясняет эксперт. – Не забываем и о президентских выборах 2023 года, которые могут стать для Эрдогана сложным испытанием".

Однако в Турции, продолжает Артем Филипенко, не понимают, что корни этой войны, истинная цель Путина – это уничтожение украинской государственности.

"Перспективу мира сегодня могут гарантировать только успехи ВСУ и готовность украинской нации сопротивляться, – уверен эксперт. – Пока не видно желания российской стороны к конструктивным переговорам. Напротив, решение Путина упростить предоставление российского гражданства гражданам Украины свидетельствует о намерении продолжать идти по пути войны. Поэтому вряд ли миротворческие перспективы Анкары будут иметь успех в ближайшей перспективе. Но в будущем вполне вероятно, что Турция сможет стать площадкой для переговоров о мире".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия хочет упрощенно раздать свои паспорта всем украинцам.

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