Турция продолжит военное сотрудничество с Россией

Две страны — Россия и Турция планируют продолжить свое военное сотрудничество несмотря на санкции со стороны Америки. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи с турецким представителем Мевлютом Чавушоглу.

Россия и Турция продолжат военное сотрудничество. Фото: Gazeta.ru

Благодаря этой договоренности обе страны хотят расширить военно-техническое сотрудничество. Также Турция напомнила о намерениях приобретения оружия ЗРК С-400 — российской зенитной ракеты.



Ранее с похожим визитом Чавушоглу посетил Москву. Встреча состоялась в Сочи в рамках восьмого заседания Совместной группы стратегического планирования.

Напомним, что Россия давно сотрудничает с Турцией. Они заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400, которые стоят 2,5 миллиарда долларов еще в 2017 году. В 2019-м российские зенитно-ракетные системы были переданы стране-союзнице.

Таккую дружбу осудила Америка. По словам представителей США, покупка подобного оружия может предоставить россиянам секретную информацию. Однако Анкара прислушиваться не стала.

Ранее сообщалось, что Турция отказалась покупать российскую вакцину от коронавируса, ведь препарат не соответствует лабораторной практике.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Турция меняет правила въезда в страну. Теперь туристов, которые мечтают отдохнуть в Турции, обяжут иметь при себе негативный ПЦР-тест для въезда в страну.

Лица, у которых не окажется отрицательного результата анализов на коронавирус, не будут допускаться к вылету вообще. Подобные ограничения не касаются пассажиров младше 6 лет. В общем негативные ПЦР-тесты вместе с другими необходимыми для попадания на рейс документами будут требовать в Турции до 1 марта. Кроме авиасообщение, подобные правила будут действовать и на морских и наземных границах страны.

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