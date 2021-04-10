Турция не признает незаконную аннексию Крыма, – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция придерживается принципа непризнания незаконной аннексии полуострова Крым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Состоялась встреча Эрдогана и Зеленского. Фото: пресс-служба ОП

Эрдоган отметил, что его государство поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также он заявил о поддержке Крымской платформы, которая призвана объединить земли Украины.

В ходе встречи Зеленский рассказал Эрдогану о ситуации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В свою очередь президент Турции акцентировал внимание на том, что необходимо решить ситуацию мирным путем в рамках международного законодательства. При этом, по его словам, важно сохранить территориальную целостность нашей страны.

Telegram-канал "Голос Турции" выделил несколько важных тезисов из речи Эрдогана по итогам встречи:

- Черное море должно оставаться морем мира;

— Подчеркивается решимость двух стран к углублению стратегического партнерства;

— Турция оказывает решительную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины;

- Позиция Анкары по непризнанию аннексии Крыма остается неизменной;

- Турция поддерживает инициативу Киева по формированию "Крымской платформы";

- Нынешний кризис, должен решаться мирными дипломатическими средствами на основе территориальной целостности Украины. Ситуация должна как можно скорее нормализоваться, режим прекращения огня должен соблюдаться;

- Наши действии, с Украиной не направлены против третьих стран;

- Обе страны будут активно стараться, для увеличение товарооборота до 10 млрд долларов.

Напомним, 24 марта в Анкаре состоялись политико-оборонные консультации уполномоченных представителей министерств иностранных дел и обороны Украины и Турции — национальных координаторов формата двустороннего взаимодействия "Квадрига". О перспективах украинско-турецких отношений, о том, где и как мы сотрудничаем и можем сотрудничать, рассказала порталу "Комментарии" кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер.

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