Турция не признает незаконную аннексию Крыма, – Эрдоган

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Татьяна Веремеева
Президент Турции Реджеп
Тайип Эрдоган во время встречи со своим украинским коллегой
Владимиром Зеленским заявил, что Турция придерживается принципа непризнания
незаконной аннексии полуострова Крым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Состоялась встреча Эрдогана и Зеленского. Фото: пресс-служба ОП
Эрдоган отметил, что его государство поддерживает
независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также он
заявил о поддержке Крымской платформы, которая призвана объединить земли
Украины.
В ходе встречи Зеленский рассказал Эрдогану о ситуации на
оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В свою очередь
президент Турции акцентировал внимание на том, что необходимо решить ситуацию
мирным путем в рамках международного законодательства. При этом, по его словам,
важно сохранить территориальную целостность нашей страны.
Telegram-канал "Голос Турции" выделил несколько
важных тезисов из речи Эрдогана по итогам встречи:
- Черное море должно оставаться морем мира;
— Подчеркивается решимость двух стран к углублению стратегического партнерства;
— Турция оказывает решительную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины;
- Позиция Анкары по непризнанию аннексии Крыма остается неизменной;
- Турция поддерживает инициативу Киева по формированию "Крымской платформы";
- Нынешний кризис, должен решаться мирными дипломатическими средствами на основе территориальной целостности Украины. Ситуация должна как можно скорее нормализоваться, режим прекращения огня должен соблюдаться;
- Наши действии, с Украиной не направлены против третьих стран;
- Обе страны будут активно стараться, для увеличение товарооборота до 10 млрд долларов.
Напомним, 24 марта в Анкаре состоялись политико-оборонные консультации уполномоченных представителей министерств иностранных дел и обороны Украины и Турции — национальных координаторов формата двустороннего взаимодействия "Квадрига". О перспективах украинско-турецких отношений, о том, где и как мы сотрудничаем и можем сотрудничать, рассказала порталу "Комментарии" кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер.
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