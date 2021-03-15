Эксперт: Турция - важный региональный партнер для Украины

Украинско-турецкие отношения стали стратегически важными для нашей страны после начала российской агрессии. Анкара не признаёт аннексию Крыма, поддерживает территориальную целостность Украины. При этом ведет военно-промышленное сотрудничество и с Россией, и с Украиной. Что нравится не всем, но с чем приходится мириться. О важности и перспективах развития отношений между Турцией и Украиной изданию "Комментарии" рассказал эксперт по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований Николай Замикула.

Украина и Турция (фото из открытых источников)

"Турецкая Республика – важный региональный партнер для Украины. Углубление сотрудничества с Анкарой – природная задача внешней политики нашей страны. Не удивительно, что это подчеркивается и в последней Стратегии национальной безопасности Украины, утвержденная в сентябре 2020 г. В статье 36 документа Турция указана среди стран, развитие стратегического партнерства с которыми призвано содействовать укреплению региональной безопасности", — отмечает эксперт.

В то же время, подчеркивает он, необходимо принимать во внимание определенные риски, которые сопровождают развитие украино-турецких отношений, и напрямую влияют на их перспективы.

Во-первых, мы должны четко воспринимать Турцию как государство, имеющее свои геополитические амбиции, которые определяют ее активность на внешнеполитической арене в последние годы.

"Несомненно, приоритет Анкары – это защита турецких национальных интересов. Это накладывает определенные ограничения на сотрудничество с другими странами. Украине не стоит питать иллюзий относительно некоей исключительной симпатии, которую турецкие власти имеют к нам – необходимо рационально оценивать цели турецкой политики и использовать в свою пользу совпадение интересов по определенным направлениям", — поясняет Николай Замикула.

Во-вторых, Украина и Турция имеют несколько отличающиеся взгляды на проблему безопасности Черноморского региона.

"В условиях российской агрессии, Украина заинтересована в укреплении позиций евроатлантического сообщества в регионе – в том числе за счет стран, не имеющих к нему непосредственного отношения. Это должно усилить юго-восточный фланг НАТО и создать предпосылки для реального сдерживания РФ. В то же время Турция традиционно выступает против усиления присутствия внешних игроков в акватории Черного моря. Она придерживается концепции решения региональных проблем исключительно в узком кругу прибрежных государств", — акцентирует эксперт.

В-третьих, при развитии украино-турецкого партнерства Украина должна учитывать обострение дипломатических отношений между Анкарой и западными партнерами.

"На сегодняшний день Запад имеет претензии к Турции по ряду вопросов, обвиняя турецкие власти в агрессивной региональной политике (в Ливии и Восточном Средиземноморье) и отмечая тенденции к авторитаризации системы государственного управления Республики. Не даваясь в подробности относительно обоснованности таких обвинений, в любом случае необходимо принимать как факт их наличие – и то, что они ведут к обострению конфронтации между Турцией и отдельными членами евроатлантического сообщества (в первую очередь речь идет о Франции). Это в свою очередь означает, что Киев должен быть готов к негативной реакции с их стороны на углубление сотрудничества с Анкарой", — предупреждает Николай Замикула.

В-четвертых, имеющийся дисбаланс в экономическом потенциале Украины и Турции несет определённую угрозу нашей стране.

Эксперт поясняет: "Несмотря на кризис национальной экономики последних лет, Турецкая Республика остается сильнейшим игроком в системе международных экономических связей (ее статус подтвержден членством в формате G20). Уже сейчас наблюдается тенденция формирования негативной динамики в торговле товарами между нашими странами. В рамках переговорного процесса относительно формализации экономического сотрудничества приходится принимать во внимание опасность превращения нашей страны в сырьевой придаток для Турции – судя по всему, именно это и задерживает подписание долгожданного Соглашения о Зоне свободной торговли".

Однако эти "подводные камни" ни в коей мере не умаляют значение Турецкой Республики в качестве партнера для Украины, уверен эксперт. Их нужно просто принимать во внимание при рациональной оценке перспектив развития украино-турецких отношений, которые имеют большой потенциал.

Важным направлением остается обеспечение участия Турции в решении проблемы деоккупации Крыма.

"Крымскотатарский вопрос остается первостепенным для Анкары, которая выступает защитником и патроном всех тюркских народов. Необходимо использовать это, демонстрируя особое внимание украинского государства к обеспечению прав крымских татар. И в то же время обращая внимание на систематические нарушения их прав российской оккупационной администрацией, — подчеркивает Николай Замикула. — Для Украины важно обеспечить активное участие Турции в создаваемом формате "Крымской Платформы", призванной объединить международные усилия по противодействию агрессору. Также Турция может оказать значительную помощь в сфере решения актуальных тактических вопросов – например, оказания поддержки крымскотатарским политическим заключенным, незаконно удерживаемым российскими властями (по этому вопросу мы уже имеем позитивный опыт – роль Анкары в освобождении А. Чийгоза и И. Умерова в 2017 г.)".

Также Турция может оказать поддержку Украине и в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе.

"Речь идет о давно продвигаемой идее проведения в регионе миротворческой операции ООН, — поясняет эксперт. — Анкара еще несколько лет назад высказала предварительное согласие на участие в подобной миссии. Сегодня же такая готовность может быть продиктована не просто солидарностью с Киевом, но и собственно турецкими интересами. Результаты Карабахского конфликта 2020 г. оказались позитивными для Турции – однако ввод российских миротворцев на неподконтрольные Баку азербайджанские территории демонстрирует попытки Москвы удержать за собой региональное лидерство. В условиях сложной геополитической игры, которую Р. Т. Эрдоган ведет с В. Путиным, Турция может быть заинтересована в симметричных действиях на Востоке Украины – в качестве ответного шага, напоминания, что Анкара тоже может использовать практику миротворчества для продвижения своих интересов и спутывания планов оппонента. Конечно, реальные перспективы проведения миротворческой операции на Донбассе остаются призрачными – но даже сам факт формального и официального согласия Турции с подобными планами может сыграть на руку Украине".

Важным элементом украино-турецкого сотрудничества остается сфера ОПК, акцентирует Николай Замикула. При этом оно остается взаимовыгодным и развивается по многим направлениям.

"Украина получает от Турции современную технику (БПЛА Bayraktar TB2, сотрудничество относительно постройки корветов для украинского ВМФ) – однако и Анкара заинтересована в украинских разработках (в первую очередь речь идет об авиационных и ракетных двигателях). Также реализовываются совместные проекты (боевой модуль Serdar для бронетехники), которые имеют экспортный потенциал", — рассказывает эксперт.

В целом, по мнению Николая Замикулы, на сегодняшний день политические контакты Украины и Турции достигли высокого уровня. Об этом свидетельствует, к примеру, появление новых форматов взаимодействия (так называемая "Квадрига" – встречи на уровне министров иностранных дел и обороны).

"Вопросы экономического взаимодействия до сих по окончательно не согласованы – однако переговоры активно продолжаются. В этих условиях актуальной задачей для Украины становится усиление публичного присутствия в Турции за счет методов культурной дипломатии и "мягкой силы". Необходимо уделить этому направлению первостепенное внимание, укрепляя позитивное восприятие Украины в глазах турецкого общества", — резюмирует эксперт.

Напомним, Украина закупит 5 турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом во время инструкторского занятия на полигоне "Широкий лан" сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, пишет Ukrainean Military Pages.

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