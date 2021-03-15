Эксперт: Турция - важный региональный партнер для Украины

Украинско-турецкие отношения стали стратегически важными для
нашей страны после начала российской агрессии. Анкара не признаёт аннексию
Крыма, поддерживает территориальную целостность Украины. При этом ведет
военно-промышленное сотрудничество и с Россией, и с Украиной. Что нравится не
всем, но с чем приходится мириться. О важности и перспективах развития
отношений между Турцией и Украиной изданию "Комментарии" рассказал эксперт по Ближнему
Востоку Национального института стратегических исследований Николай Замикула.
Украина и Турция (фото из открытых источников)
"Турецкая Республика
– важный региональный партнер для Украины. Углубление сотрудничества с Анкарой
– природная задача внешней политики нашей страны. Не удивительно, что это
подчеркивается и в последней Стратегии национальной безопасности Украины,
утвержденная в сентябре 2020 г. В статье 36 документа Турция указана среди
стран, развитие стратегического партнерства с которыми призвано содействовать
укреплению региональной безопасности", — отмечает эксперт.
В то же время, подчеркивает он, необходимо принимать во
внимание определенные риски, которые сопровождают развитие украино-турецких
отношений, и напрямую влияют на их перспективы.
Во-первых, мы должны четко воспринимать Турцию как
государство, имеющее свои геополитические амбиции, которые определяют ее
активность на внешнеполитической арене в последние годы.
"Несомненно, приоритет Анкары – это защита турецких
национальных интересов. Это накладывает определенные ограничения на
сотрудничество с другими странами. Украине не стоит питать иллюзий относительно
некоей исключительной симпатии, которую турецкие власти имеют к нам –
необходимо рационально оценивать цели турецкой политики и использовать в свою
пользу совпадение интересов по определенным направлениям", — поясняет Николай
Замикула.
Во-вторых, Украина и Турция имеют несколько отличающиеся
взгляды на проблему безопасности Черноморского региона.
"В условиях российской агрессии, Украина заинтересована в
укреплении позиций евроатлантического сообщества в регионе – в том числе за
счет стран, не имеющих к нему непосредственного отношения. Это должно усилить
юго-восточный фланг НАТО и создать предпосылки для реального сдерживания РФ. В
то же время Турция традиционно выступает против усиления присутствия внешних
игроков в акватории Черного моря. Она придерживается концепции решения
региональных проблем исключительно в узком кругу прибрежных государств", —
акцентирует эксперт.
В-третьих, при развитии украино-турецкого партнерства
Украина должна учитывать обострение дипломатических отношений между Анкарой и
западными партнерами.
"На сегодняшний день Запад имеет претензии к Турции по ряду
вопросов, обвиняя турецкие власти в агрессивной региональной политике (в Ливии
и Восточном Средиземноморье) и отмечая тенденции к авторитаризации системы
государственного управления Республики. Не даваясь в подробности относительно
обоснованности таких обвинений, в любом случае необходимо принимать как факт их
наличие – и то, что они ведут к обострению конфронтации между Турцией и
отдельными членами евроатлантического сообщества (в первую очередь речь идет о
Франции). Это в свою очередь означает, что Киев должен быть готов к негативной
реакции с их стороны на углубление сотрудничества с Анкарой", — предупреждает
Николай Замикула.
В-четвертых, имеющийся дисбаланс в экономическом потенциале
Украины и Турции несет определённую угрозу нашей стране.
Эксперт поясняет: "Несмотря на кризис национальной экономики
последних лет, Турецкая Республика остается сильнейшим игроком в системе
международных экономических связей (ее статус подтвержден членством в формате
G20). Уже сейчас наблюдается тенденция формирования негативной динамики в торговле
товарами между нашими странами. В рамках переговорного процесса относительно
формализации экономического сотрудничества приходится принимать во внимание
опасность превращения нашей страны в сырьевой придаток для Турции – судя по
всему, именно это и задерживает подписание долгожданного Соглашения о Зоне
свободной торговли".
Однако эти "подводные камни" ни в коей мере не умаляют
значение Турецкой Республики в качестве партнера для Украины, уверен эксперт.
Их нужно просто принимать во внимание при рациональной оценке перспектив
развития украино-турецких отношений, которые имеют большой потенциал.
Важным направлением остается обеспечение участия Турции в
решении проблемы деоккупации Крыма.
"Крымскотатарский вопрос остается первостепенным для Анкары,
которая выступает защитником и патроном всех тюркских народов. Необходимо
использовать это, демонстрируя особое внимание украинского государства к
обеспечению прав крымских татар. И в то же время обращая внимание на
систематические нарушения их прав российской оккупационной администрацией, —
подчеркивает Николай Замикула. — Для Украины важно обеспечить активное участие
Турции в создаваемом формате "Крымской Платформы", призванной объединить
международные усилия по противодействию агрессору. Также Турция может оказать
значительную помощь в сфере решения актуальных тактических вопросов – например,
оказания поддержки крымскотатарским политическим заключенным, незаконно
удерживаемым российскими властями (по этому вопросу мы уже имеем позитивный
опыт – роль Анкары в освобождении А. Чийгоза и И. Умерова в 2017 г.)".
Также Турция может оказать поддержку Украине и в вопросах
урегулирования конфликта на Донбассе.
"Речь идет о давно продвигаемой идее проведения в регионе
миротворческой операции ООН, — поясняет эксперт. — Анкара еще несколько лет
назад высказала предварительное согласие на участие в подобной миссии. Сегодня
же такая готовность может быть продиктована не просто солидарностью с Киевом,
но и собственно турецкими интересами. Результаты Карабахского конфликта 2020 г.
оказались позитивными для Турции – однако ввод российских миротворцев на
неподконтрольные Баку азербайджанские территории демонстрирует попытки Москвы
удержать за собой региональное лидерство. В условиях сложной геополитической
игры, которую Р. Т. Эрдоган ведет с В. Путиным, Турция может быть
заинтересована в симметричных действиях на Востоке Украины – в качестве
ответного шага, напоминания, что Анкара тоже может использовать практику
миротворчества для продвижения своих интересов и спутывания планов оппонента.
Конечно, реальные перспективы проведения миротворческой операции на Донбассе
остаются призрачными – но даже сам факт формального и официального согласия
Турции с подобными планами может сыграть на руку Украине".
Важным элементом украино-турецкого сотрудничества остается
сфера ОПК, акцентирует Николай Замикула. При этом оно остается взаимовыгодным и
развивается по многим направлениям.
"Украина получает от Турции современную технику (БПЛА
Bayraktar TB2, сотрудничество относительно постройки корветов для украинского
ВМФ) – однако и Анкара заинтересована в украинских разработках (в первую
очередь речь идет об авиационных и ракетных двигателях). Также реализовываются
совместные проекты (боевой модуль Serdar для бронетехники), которые имеют
экспортный потенциал", — рассказывает эксперт.
В целом, по мнению Николая Замикулы, на сегодняшний день
политические контакты Украины и Турции достигли высокого уровня. Об этом
свидетельствует, к примеру, появление новых форматов взаимодействия (так
называемая "Квадрига" – встречи на уровне министров иностранных дел и обороны).
"Вопросы экономического взаимодействия до сих по
окончательно не согласованы – однако переговоры активно продолжаются. В этих
условиях актуальной задачей для Украины становится усиление публичного
присутствия в Турции за счет методов культурной дипломатии и "мягкой силы".
Необходимо уделить этому направлению первостепенное внимание, укрепляя
позитивное восприятие Украины в глазах турецкого общества", — резюмирует
эксперт.
Напомним, Украина закупит 5 турецких ударных беспилотников Bayraktar. Об этом во
время инструкторского занятия на полигоне "Широкий лан" сообщил
главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак,
пишет Ukrainean Military Pages.
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