Три приоритета: Что Украина собирается продвигать на Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности в этом году пройдет с 17 по 19 февраля, в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, пишут "Комментарии".



Дмитрий Кулеба назвал три приоритета Украины

В этом году на встречу не пригласили ни одного представителя российского правительства. Впрочем, вместо членов правительства из Российской Федерации позвали представителей гражданского общества и оппозиции Кремля. Среди них – бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и критик Кремля Михаил Ходорковский.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три приоритетных темы, которые Украина собирается продвигать на Мюнхенской конференции безопасности: поставка дальнобойных ракет и боевых самолетов для Украины, членство нашего государства в НАТО и безрадостное будущее России.

“Эта Мюнхенская конференция безопасности будет очень важной. На нем соберутся ключевые фигуры в вопросах евроатлантической безопасности. В центре внимания будут темы, непосредственно касающиеся безопасности Украины, Европы и мира в целом”, — заявил он.

Дмитрий Кулеба вспомнил, что в прошлом году на Мюнхенской конференции безопасности Президент Украины Владимир Зеленский выступал с программной речью, в которой, в частности, призвал предоставить Украине оружие. В этот же раз на встрече одной из главных тем будет анализ ситуации через год после начала полномасштабной российской агрессии против Украины.

"В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая – это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем России", – заявил Министр.

В течение трех дней мероприятие будет функционировать как уникальная платформа для дебатов на высоком уровне по самым серьезным вызовам внешней политики и безопасности современности.

Как писали ранее "Комментарии", — Зеленский в очередной раз собирал Ставку, говорили о Бахмуте, захватнических планах РФ и потенциальных руководителях областей.