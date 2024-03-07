Тренеры по оральному сексу закончились? Реакция на новое назначение Залужного

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Ткачик Олеся
Украинские эксперты живо реагируют на назначение Валерия Залужного послом в Великобританию. Часть из них комментирует такое решение главы Украины иронично.
Валерий Залужный
По всей видимости, он намекает на резонансное назначение Олеси Илащук на должность посла в Болгарии. При этом известно, что среди прочего она позиционировала себя как сексолог. В свое время такое назначение наделало шум, ведь Илащук не имела опыта работы ни в дипломатических структурах, ни в государственных. В министерстве иностранных дел тогда говорили о "социальных лифтах" и привлечении на должность дипломатов влиятельных людей.
Вместе с тем политолог Виталий Бала отметил, что для Украины было бы лучше, если бы послом в Британию отправили главу Офиса президента Андрея Ермака.
Впрочем, многие эксперты все же отмечают, что должность посла Украины в Британии на самом деле важна.
Соглашается с таким мнением и общественный активист Александр Аронец.
При этом нардеп Виктория Сюмар прокомментировала такое кадровое решение одним словом "технически", а нардеп Лиза Богуцкая назвала такое решение лучшим решением президента и спросила, что там у Петра Порошенко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что о новом назначении генерала Валерия Залужного сообщили в МИД.
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