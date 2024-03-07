Тренеры по оральному сексу закончились? Реакция на новое назначение Залужного

Украинские эксперты живо реагируют на назначение Валерия Залужного послом в Великобританию. Часть из них комментирует такое решение главы Украины иронично.

Валерий Залужный

"Неужели у нас на должности послов закончились тренеры по оральному сексу?"

– написал в Фейсбуке бывший член ЦИК Андрей Магера.

По всей видимости, он намекает на резонансное назначение Олеси Илащук на должность посла в Болгарии. При этом известно, что среди прочего она позиционировала себя как сексолог. В свое время такое назначение наделало шум, ведь Илащук не имела опыта работы ни в дипломатических структурах, ни в государственных. В министерстве иностранных дел тогда говорили о "социальных лифтах" и привлечении на должность дипломатов влиятельных людей.

Вместе с тем политолог Виталий Бала отметил, что для Украины было бы лучше, если бы послом в Британию отправили главу Офиса президента Андрея Ермака.

"О после в Великобритании. Это лучше, чем, как ходили слухи, Резников. Но еще лучше было бы для страны, не факт, что для Великобритании, если бы туда послали Ермака",

– написал он в Фейсбуке.

Впрочем, многие эксперты все же отмечают, что должность посла Украины в Британии на самом деле важна.

"Должность посла в Великобритании – это суперважная должность в нынешних условиях",

– написал в Фейсбуке политолог Александр Палий.

Соглашается с таким мнением и общественный активист Александр Аронец.

"Залужный – новый посол в Великобритании. Ну что ж, с ним, как минимум, захотят предметно говорить о бавовне в Крыму и не только в Крыму",

– подчеркнул он в Фейсбуке.

При этом нардеп Виктория Сюмар прокомментировала такое кадровое решение одним словом "технически", а нардеп Лиза Богуцкая назвала такое решение лучшим решением президента и спросила, что там у Петра Порошенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что о новом назначении генерала Валерия Залужного сообщили в МИД.