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Трампа арестовали в суде

Пока что арест формальный, но экс-президента обвиняют по 37 пунктам

13 июня 2023, 23:52
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Автор:

Константин Куликов

Бывший президент США Дональд Трамп во вторник прибыл в здание федерального суда города Майами в штате Флорида, где его формально арестовали по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Трампа арестовали в суде

Трамп

По прибытии в суд Трампа взяли под стражу и поместили под арест – в его случае это формальная процедура, которая предшествует объявлению обвинений судьей, поэтому на него не надевали наручники и не делали "фото для ареста".


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Суд запретил любую трансляцию, а также фото- и видеосъемку во время слушания, но ожидается, что экс-президент США не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. После этого с него снимут арест, а затем он должен выступить перед своими сторонниками на анонсированном мероприятии. У здания суда в Майами собрались несколько сотен сторонников бывшего президента, которые выкрикивали лозунги и держали плакаты в его поддержку; были также и те, кто выступает против него.

Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений. Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. В обвинительном акте Минюста США указано, что Трамп хранил в своей частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида документы, связанные с оборонным и вооруженным потенциалом США и иностранных государств, ядерной программой США, военными уязвимостями США и союзников, а также планами на случай нападения на США.

Напомним, что Трамп остается вероятным кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

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