Трамп ведет переговоры с Илоном Маском перед выборами: детали

В тени предвыборной гонки на пост президента США в 2024 году разворачивается интригующий сюжет: Дональд Трамп, один из кандидатов на возвращение в Белый дом, стремится укрепить свои финансовые позиции, обратившись за поддержкой к ведущим представителям американского бизнеса, в том числе к Илону Маску.

Трамп встретился с Маском на фоне поиска финансирования президентской кампании

Согласно информации, опубликованной ведущими СМИ, включая New York Times, Трамп провел встречу с Маском и еще тремя богатыми спонсорами-республиканцами в Палм-Бич, штат Флорида. Целью этой встречи было обсуждение возможности финансирования предвыборной кампании Трампа, что подчеркивает его намерения активно бороться за президентское кресло.

На встрече, по информации инсайдера, близкого к экс-президенту, Трамп выразил восхищение Маском. Это указывает на важность Маска как потенциального финансового союзника в глазах Трампа.

В то же время остается открытым вопрос о том, готов ли Маск поддержать кампанию Трампа финансово. Известно, что владелец Tesla и SpaceX не выражал поддержки действующему президенту США Джо Байдену, предпочитая более жесткую позицию в вопросах иммиграционной политики. Именно эти взгляды, согласно анонимному источнику, близкому к Маску, могут стать ключевым фактором в его решении поддержать Трампа.

Ранее, “Комменатрии” писали, что генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск уступил титул самого богатого человека мира основателю Amazon Джеффу Безосу. Согласно рейтингу миллиардеров от Bloomberg состояние Джеффа Безоса оценивается в 200 млрд долларов.

Также "Комментарии" писал, что Илон Маск обвинил Джо Байдена в наглой лжи. По его словам, Украине нужно идти на мирное соглашение, ведь оккупированные территории останутся под контролем России. Кроме того, Маск призвал лидеров Европы признать такую ситуацию.