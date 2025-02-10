Трамп уже проиграл: чего не учитывает план Келлога

Пока российский правитель Владимир Путин не убедится, что не победит Украину, серьезных переговоров не будет. Главу Кремля нужно убеждать в этом и давить на него, а не пытаться прекратить огонь в сжатые сроки и любой ценой, как настроен Белый дом. Такое мнение выразил в интервью "Суспільному" генерал армии США в отставке, бывший командующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает портал "Комментарии".

Трамп должен продолжать давление на Путина, а Украина - ставить жесткие условия на переговорах, говорит Уэсли Кларк. Коллаж: Комментарии

Путин, как прогнозирует Кларк, не проявит слабости и не подаст виду, что ему нужны переговоры.

"Путин знает: если он это сделает, не получит таких переговоров, которые действительно хочет. Он хочет сделать все, чтобы Украине казалось, что конец неизбежен, что вас уничтожат. Следует ожидать угроз и продолжения боевых действий. Украина должна ответить тем же", — указал он.

Президент США Дональд Трамп торопится, отмечает генерал. Он желает положить конец конфликту, продемонстрировать силу и дипломатические способности и не хочет, чтобы Украина потерпела поражение. Но с другой стороны, он не хочет затягивать войну. Такая ситуация — вызов для спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, полагает эксперт.

"Генерал Кит Келлог говорит, что хочет устойчивого мира, а не прекращения огня, который позволит России перевооружиться и возобновить боевые действия. Условия устойчивого мира — это гораздо больше, чем прекращение огня. Украина должна стоять на этом и просить больше, чем ожидает получить. Так ведутся переговоры", — убежден Кларк.

Он убежден, что с Кремлем не получится торговаться в привычном понимании этого слова: "я дам тебе это, а ты мне это". Требуется давление за кулисами со стороны Трампа, а также со стороны Китая. Нужна демонстрация решительности от союзников по НАТО в Европе и от героических защитников Украины.

"Это не то же, что торговаться на рынке. Путин не обязательно хочет продать ковер. И он определенно не хочет, чтобы вы поверили, что он хочет его продать. Украинцы устали от войны. Конечно, ее нужно заканчивать. Но если такие настроения будут властвовать, они окажут влияние на переговоры и вы получите соглашение, с которым не сможете жить", — подчеркнул генерал.

"Комментарии" сообщали о российском вбросе, который опубликовало находящееся под санкциями в Украине издание "Страна". В публикации был изложен "план" действий по "установлению мира" в Украине, который якобы скоро начнет исполняться. А также выгодные для РФ "условия" прекращения огня, которые якобы станут условием соглашения. Вброс гласил, что на установление мира отводится 100 дней, и к 9 мая перемирие будет достигнуто, а затем в Украине должны пройти выборы. Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что эта информация не имеет ничего общего с реальностью.

При этом Кит Келлог также отмечал, что планирует добиться мира в Украине за 100 дней. Однако в Офисе президента Украины в феврале после интервью Келлога назвали его план провальным. У команды Зеленского сложилось впечатление, что он построен только на двух постулатах: прекращение огня и выборы в Украине .



Как писали "Комментарии", социолог Игорь Эйдман предупреждает: что именно Путин говорит на тему мирных переговоров, не имеет значения. Диктатор показывает такую позицию только для того, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа (якобы ультиматум выполняется, работа над прекращением огня ведется) и для дестабилизации Украины. Путин готов к имитации переговоров, но не готов к завершению этих переговоров миром, то есть подписанием мирного соглашения, объяснил социолог. Поэтому внимательно следить за политической игрой главы Кремля и оказывать на него давление — важно.