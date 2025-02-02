У Зеленского назвали провальным мирный план США: чего хотят от Трампа

Советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин назвал "провальным" план по прекращению огня и проведению выборов в Украине. Такое предварительное впечатление, по словам Литвина, сложилось в Офисе президента по цитатам из интервью специального посланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.

В Офисе президента Украины считают провальным план Келлога, намекают, что Трамп должен давить на Россию. Фото: Офис президента Украины

"Мы не видели полного интервью господина Келлога, только несколько цитат о выборах, поэтому трудно оценить его позицию. Но если его план — это только прекращение огня и выборы, то это провальный план", — написал Литвин.

По словам советника Зеленского, российского правителя Владимира Путина не испугать только этими двумя вещами.

"Москва продолжает наращивать производство ракет и боеприпасов, находить новые способы обхода санкций и зарабатывать на нефти. И очевидно, что все это оружие создается не для того, чтобы уважать демократических соседей. Военный союз России с Северной Кореей явно не связан уважением к соблюдению прекращение огня", — подчеркнул он.

Советник отметил, что Украина, "безусловно, предпочла бы увидеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров".

"Но мы помним, что президент Трамп на своих встречах с президентом Зеленским глубоко и мудро говорил о ситуации и о том, что на самом деле может оказать давление на Путина. Вот почему важно быстро перейти к реальной работе между командами по конкретному плану прекращения войны и обеспечения прочного мира", — добавил Литвин.

Как писал портал "Комментарии", многочисленные прогнозы сроков окончания войны в 2025 году, которые заполонили западные СМИ, далеки от реальности. Украинские медиа бездумно копируют и публикуют их, но правды там нет, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Он прогнозирует, что публикаций на тему войны и переговоров будет еще много, потому что все будут на ней хайповать. Но относиться к таким материалам следует критически, предупредил Коваленко. Пока что информация, которая есть в СМИ, "не соответствует действительности вообще", уточнил он.

"Комментарии" сообщали и о российском вбросе, который опубликовало находящееся под санкциями в Украине издание "Страна". В публикации был изложен "план" действий по "установлению мира" в Украине, который якобы скоро начнет исполняться. А также выгодные для РФ "условия" прекращения огня, которые якобы станут условием соглашения. Вброс гласил, что на установление мира отводится 100 дней, и к 9 мая перемирие будет достигнуто, а затем в Украине должны пройти выборы. Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что эта информация не имеет ничего общего с реальностью.