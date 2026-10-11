Президент США Дональд Трамп сделал несколько острых заявлений по поводу президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

По словам американского лидера Зеленский "хочет создавать проблемы всему миру".

"Зеленский мог много раз урегулировать эту войну, но решил этого не делать. Мы сказали ему: можете делать с Россией что угодно, только не атакуйте нефтеперерабатывающие заводы. Зеленский хочет создавать проблемы всему миру и нашим фермерам. Ему лучше, черт возьми, прекратить это", — заявил Трамп.

По его словам, Зеленскому следовало заключить договор еще два года назад.

"Я думаю, что Россия хотела бы заключить соглашение. Мы уже не раз обсуждали это, но Россия хочет заключить соглашение. Однако, как я уже говорил, этот вопрос можно было решить много раз. Но по какой-то причине Зеленский не хочет заключать соглашение", — заявил Трамп.

Он отметил, что если посмотреть на соотношение сил, то на одной стороне на миллионы солдат больше, чем на другой.

"Думаю, было бы разумно, если бы он заключил соглашение два года назад. Ему было бы намного... он оказался бы в гораздо лучшем положении. Два года назад он мог заключить гораздо более выгодное соглашение. Президент Путин очень хочет добиться урегулирования. И послушайте, он высвобождает огромные объемы нефти для мирового рынка. Хорошо? И это, кстати, хорошо. К тому же, по очень низкой цене”, — отметил президент США.

Трамп убежден, что никаких причин для начала войны между Украиной и Россией. По его словам, война началась из-за некомпетентности.

Трамп он сделал острое заявление о политической ситуации в Украине.

"Я предлагаю Украине избрать нового лидера, который сможет заключить соглашение. По какой-то причине Зеленский никогда не идет на соглашения", — отметил президент США.

Миллиардер Илон Маск также прокомментировал призыв Трампа к смене президента в Украине. Заметил, что Зеленский зашел слишком далеко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое жесткое требование Зеленский поставил России.



