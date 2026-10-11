Зеленський висунув Росії жорстку умову: на що готова піти Україна

Питання про припинення ударів України по НПЗ Росії гостро поставив президент США Дональд Трамп. Він заявив, що неодноразово просив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по цих об’єктах.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Президент України Зеленський заявив про готовність припинити обстріли нафтопереробних заводів, однак висунув жорстку умову.

“Реальна причина війни в Європі — Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі”, — зазначив президент України.

Зеленський підкреслив, що будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський раніше опублікував відео першого бойового застосування української балістики. Однак не повідомив, куди саме була направлена ракета. Згодом з’явилась інформація, що Україна нібито била по об’єктах ворога на тимчасово окупованій території.

Про одну з версій, чому українська балістика не полетіла на територію Росії і взагалі, чи битимуть такі балістичні ракети безпосередньо РФ, розповів політтехнолог Олег Постернак.

За його словами, існує версія, що українська балістика лякає західних союзників і її використання по території Росії може призвести до повного колапсу і дисбалансу. Зазначив, що чув у дипломатичних джерелах за непідтвердженою інформацією, нібито якщо Україна буде широко використовувати свою балістику проти суверенно визнаної території Росії, то РФ погрожує прямо вчинити атаку на європейські країни.



