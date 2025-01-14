Трамп сделал подарок кремлевской пропаганде: у Путина получают удовольствие

В Кремле обрадовались предложениям новоизбранного президента США Дональда Трампа присоединить к Штатам Канаду и Гренландию. Это позволяет найти параллели между оккупационной политикой Москвы и новым курсом США. Кроме того, территориальные претензии Трампа создают "напряжение" на Западе, передает 14 января портал "Комментарии" со ссылкой на The Moscow Times.

Ценности Трампа оказались близки к тем, которые исповедует Россия при Путине, в Кремле рады. Фото: из открытых источников

Издание выяснило, что в Москве не без удовольствия наблюдают за тем, как внешнеполитические заявления нового американского лидера и его окружения создают напряжение между Вашингтоном и ближайшими союзниками. Российский чиновник на условиях анонимности признался The Moscow Times, что Кремлю "все это на руку". Он добавил, что высказывания Трампа стали подарком для кремлевской пропаганды, оправдывающей оккупацию Крыма и вторжение в Украину.

"Нам это позволяет сказать, что все возможно, старые правила уже не работают. Вот посмотрите: даже США, которые устанавливают эти правила, не готовы сами их соблюдать", — сказал The Moscow Times российский дипломат.

В каком-то смысле все, что пока делает команда Трампа, — это еще одно подтверждение тех взглядов на мир и международную систему, которые пропагандирует Россия при Путине, сказал The Moscow Times действующий чиновник российского правительства. Поэтому, добавил он, российская верхушка на все происходящее смотрит "исключительно в позитивном ключе".

Издание со ссылкой на собеседников сообщает также, что прямые контакты между Кремлем и Трампом уже начались.

Как сообщали "Комментарии", Трамп заявил о возможности применения силы для достижения своих целей, в частности для установления контроля над Гренландией. Трамп сказал, что Америке нужен самый большой в мире остров "по соображениям национальной безопасности", и добавил, что совсем не уверен, что Дания имеет на него право. Гренландия в ответ заявила, что сама распоряжается своим будущим.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что также Трамп предложил Канаде стать 51 штатом США. При этом уже известно, сколько канадцев поддержало эту идею.