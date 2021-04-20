Трамп рассказал, как нужно общаться с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, как действующему президенту Америки Джозефу Байдену и его администрации нужно общаться с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в эфире Fox News.

Отношения США и России: Трамп рассказал, как надо разговаривать с Путиным. Фото: rbk.ru

Дональд Трамп заявил, что с Путиным нужно дружить и налаживать отношения, а не подталкивать Кремль к более тесному сотрудничеству с Китаем.

"Быть в хороших отношениях с президентом Путиным это отлично. Нам нужно вести дела с Россией, мы должны найти общий язык с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию к Китаю", — сказал он.

Дональд Трамп считает, что сотрудничество России и Китая может нанести большой вред миру, поскольку вместе страны только набирают силу.

Кроме того, Трамп рассказал в интервью, что планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году.

"Вот что я скажу: я отношусь к этому со всей серьезностью. Более чем серьезно. Но с правовой точки зрения я бы пока не хотел распространяться об этом", — комментирует Дональд Трамп.

Как отмечает сам политик, в Америке уже около 75 миллионов граждан, которые отдадут за него свой голос.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп запустил свой официальный сайт 45office.com. Основная цель вебплатформы — поддерживать контакт и общаться со своими поклонниками. Так, сайт Трампа чем-то похож на сайт действующего президента.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 32 юридических и физических лиц РФ за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Еще одной причиной стали хакерские атаки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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