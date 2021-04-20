Трамп рассказал, как нужно общаться с Путиным

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Кириєнко Анна
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, как действующему президенту Америки Джозефу Байдену и его администрации нужно общаться с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщается в эфире Fox News.
Отношения США и России: Трамп рассказал, как надо разговаривать с Путиным. Фото: rbk.ru
Дональд Трамп заявил, что с Путиным нужно дружить и налаживать отношения, а не подталкивать Кремль к более тесному сотрудничеству с Китаем.
Дональд Трамп считает, что сотрудничество России и Китая может нанести большой вред миру, поскольку вместе страны только набирают силу.
Кроме того, Трамп рассказал в интервью, что планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году.
Как отмечает сам политик, в Америке уже около 75 миллионов граждан, которые отдадут за него свой голос.
Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп запустил свой официальный сайт 45office.com. Основная цель вебплатформы — поддерживать контакт и общаться со своими поклонниками. Так, сайт Трампа чем-то похож на сайт действующего президента.
Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 32 юридических и физических лиц РФ за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Еще одной причиной стали хакерские атаки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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