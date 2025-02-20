Трамп протянул руку убийце и хочет "заболтать" это рейтингом Зеленского: неужели у него получится

Воспринимать последние заявления президента Дональда Трампа необходимо с холодной головой. Похоже, это не просто эмоциональные заявления, а ИПСО с целью отвлечения внимания от действий, неподобающих лидеру Америки. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на мнение бывшего главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема.

Трамп хочет дружить с Путиным, а отвечает за войну пусть Зеленский: такова сейчас дипломатия Белого дома. Коллаж: Комментарии

"Дональд Трамп атаковал Владимира Зеленского. Это факт. И такое в политике случается. Но отнестись к этому нужно холодно, чтобы не разрешить перевести общую дискуссию в другую плоскость. Главная цель этих заявлений – не борьба за ценности, не попытки восстановить справедливость и даже не выборы", — указывает эксперт.

Суть заявлений Трампа – заставить нас думать, что "если бы не Владимир Зеленский, то мир уже наступил бы и все было бы иначе", считает Найем.

"И что проблема не в том, что одна конкретная администрация протянула руку убийцы и насильнику, а в каких-то рейтингах. И вместо осознания этого позорного и уже исторического пятна нас пытаются втянуть в сомнения относительно легитимности обороняющегося президента страны", — добавил он.

К сожалению, опыт Найема говорит о том, что "с некоторыми это работает". Бывший нардеп рассказал, что за несколько часов несколько абсолютно адекватных людей, далеких от политики, спросили у него лично: "а может, действительно проблема в выборах?"

"Конечно, нет. Это именно то зерно сомнения, которое еще с конца прошлого года пытался посеять у украинцев Владимир Путин, а весной почему-то вспомнили в Вашингтоне. Все эти рейтинги, конечно, чушь. Немного даже неловко от невероятного совпадения тезисов друзей и врагов. Думаю, какой-нибудь местный (российский) "Левада-Центр" придумала бы что-то более утонченное", — высказался экс-госслужащий.

По его убеждению, украинцам не нужно перед кем-то оправдывать президента своей страны или опускаться до дискуссии по поводу его легитимности.

"Конечно, все эти неуклюжие подергивания нужно опровергать, дипломатически и корректно указывая на отсутствие у конкретной администрации понимания реальности и знания истории. Но очень важно дорогой не стать жертвой этих манипуляций и заложником каких-либо надуманных аргументов о выборах, рейтингах и прочее. Потому что именно этого и ждут манипуляторы и их полезные идиоты", — поясняет Найем.

Он подчеркнул, что дискуссия "вообще не об этом".

"Напомните, в какой момент мы перешли от обсуждения военных преступлений, выплат репараций и массовых убийств к обсуждению рейтингов? Какие проценты могут оправдать или объяснить изнасилование женщин, массовую депортацию детей, показательные казни и убийства на камеру? Им мешает не Владимир Зеленский. Им мешает страна. Точнее, люди, за нее воюющие. Такая дипломатия (США) — тупость. Оправдание – соучастие. А малодушие — слабость, граничащая с изменой", — подытожил Найем.

Президент США Дональд Трамп искажает картину войны, допуская заявления, что Украина якобы может быть виновата в ее начале. Это будто бы уравнивает РФ и Украину, как просто равноценных участников войны, или вообще меняет их роли в войне. Об этом 19 февраля писал портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Вчера уже были сигналы (от США), что РФ — жертва. Это что-то новое", — указал президент Украины.

По словам Зеленского, он бы хотел, "чтобы было больше правды у команды Трампа".

Напомним, Трамп дважды за последние два дня атаковал Зеленского. В том числе он заявил, что украинский президент - "диктатор без выборов" и с рейтингом поддержки 4%. Украинский лидер в ответ заявил, что его свежий рейтинг поддержки 57%. Вице-премьер Михаил Федоров уже успел выяснить, что рейтинг Зеленского выше рейтинга Трампа в Америке. А сам президент Украины анонсировал замеры рейтингов доверия других мировых лидеров.