Трамп придумал новую сказку про четыре процента: на кого набросился в этот раз

Президент США Дональд Трамп, известный вольным обращением с цифрами и аргументами, вновь предъявил претензии на Канаду, передает портал "Комментарии". 26 февраля хозяин Белого дома вновь заявил, что Канада должна стать 51-м штатом США из-за дисбаланса в торговле между странами.

Трамп наезжает на Канаду при любом удобном случае. Коллаж: "Комментарии"

В этот раз Трамп не говорил о "сотнях миллиардов" долларов, которые Канада якобы зарабатывает на США. Но вектор аргументации остался прежним. По мнению американского президента, Канада должна стать 51-м штатом США, поскольку якобы "95% ее экономики зависит от нас (США), тогда как мы от нее — всего на 4%".

Ранее Трамп утверждал, что якобы президента Украины Владимира Зеленского поддерживают только 4% украинцев. Зеленский возразил, что его рейтинг — 57%, а впоследствии поддержка украинского президента усилилась (и не исключено, что заявления Трампа этому способствовали).

Как писали "Комментарии", Трамп подтвердил, что введет 25-процентную пошлину на канадские товары с 4 февраля. Такая же пошлина коснется мексиканской продукции, а для Китая президент США вводит 10-процентную пошлину. Он заявил, что на территорию США из Мексики и Канады якобы продолжают поступать наркотики "в очень больших и неприемлемых объемах".

"Мы не можем позволить этому злу и дальше вредить США, и поэтому, пока оно не прекратится или не будет серьезно ограничено, предложенные пошлины, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано. Китай также будет обложен дополнительным 10-процентными пошлинами в этот день", — заявил президент США.

"Комментарии" напоминают, что Трамп объявил 2 февраля, что на импорт товаров из Канады и Мексики будут введены 25-процентные пошлины, а на импорт из Китая — 10-процентные. Американский лидер объяснял, что вводит пошлины, чтобы "заставить Мексику и Канаду выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков" в США. При этом Трамп дал Мексике и Канаде отсрочку на один месяц, до 4 марта, чтобы страны попытались урегулировать ситуацию.

Кроме того, в Белом доме по-прежнему публично говорят об идее (даже не так: о неизбежности) присоединения Канады к США в качестве 51-го штата. Это беспокоит канадского премьера Джастина Трюдо, который считает планы администрации Трампа тревожными и серьезными. "Комментарии" писали, что Трамп рассказал, на какие уступки готов пойти, чтобы присоединить Канаду к США. А предприниматель Илон Маск, у которого есть канадское гражданство, написал в соцсетях, что "Канада — ненастоящее государство".