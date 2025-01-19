Трамп прибыл в Вашингтон и первым делом закатил вечеринку с фейерверком: что известно

Избранный президент США Дональд Трамп 18 января вернулся в Вашингтон. Недалеко от столицы США, в еще одном принадлежащем ему гольф-клубе, победитель американских выборов устроил празднование "для своих" с впечатляющим фейеверком. Об этом 19 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Associated Press.

Трамп размялся перед инаугурацией: отпраздновал в гольф-клубе под Вашингтоном в узком кругу. Фото: из открытых источников

Трамп отметил свое возвращение к власти празднованием в своем Национальном гольф-клубе Trump в Стерлинге, штат Вирджиния, примерно в 30 милях от Вашингтона. Инаугурацию он праздновал с семьей, сторонниками и политическими союзниками. Избранный президент обратился к собравшимся, поблагодарив, в том числе, основателя Amazon Джеффа Безоса и назвав своего посланника на Ближнем Востоке Стива Виткоффа "великим переговорщиком". На прошлой неделе именно Виткофф, по данным АР, помог договориться о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое должно вступить в силу в воскресенье.

Вскоре после своего выступления Трамп с супругой Меланией вышел на балкон клубного дома, в то время как гости собрались на террасе под ним, чтобы посмотреть фейерверк и выступление тенора Кристофера Маччио.

Как выяснили журналисты, Трамп прибыл из Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, вместе со своей женой Меланией Трамп и сыном Бэрроном на борту американского военного самолета C-32 рейсом под названием Special Air Mission 47 — в знак признания того, что в понедельник Трамп станет 47-м президентом. АР отмечает, что такой рейс — это любезность, которую уходящая администрация традиционно оказывает новой. И администрация 46-го президента не стала мстить Трампу, который четыре года назад не предоставил правительственный самолет президенту Джо Байдену перед его инаугурацией в 2021 году. Вместо этого демократ прилетел тогда в Вашингтон на частном чартерном самолете.

В CBS News добавили, что Трамп вышел из самолета около 7:20 вечера. Он не отвечал на вопросы, говорят журналисты, но ненадолго остановился, чтобы помахать прессе и дважды махнул кулаком в воздухе.

"Пока Трамп проводит время в своем клубе, новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс посетит прием для членов кабинета министров и устроит ужин в Вашингтоне", — выяснили в CBS.

Как писал портал "Комментарии", инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января. 47-й президент США нарушил каноны, пригласив на церемонию иностранных лидеров. Кроме того, впервые в истории инаугурация президента США пройдет с приспущенными флагами, поскольку в стране все еще будет продолжаться траур по умершему 29 декабря Джимми Картеру, который был президентом Штатов в 1977-1981 годах и дожил до 100 лет. А еще впервые со времен Рональда Рейгана церемония пройдет не на открытом воздухе, а в ротонде Капитолия. ОФициальная причина — морозы и плохая погода.

Но в США и без этого относятся к новому пришествию Трампа в Белый дом как к неординарному событию. Ведь это лишь второй случай в истории США, когда экс-президент после перерыва в один срок снова займет Овальный кабинет. До этого вернуться в Белый дом после паузы и поражения в попытке переизбрания удавалось только Гроверу Кливленду (президент США в 1885 — 1889 и 1893 -1897 годах).

Также "Комментарии" рассказывали о популярном двойнике Дональда Трампа: кто он, где живет и чем занимается. И о том, какие планы на второе новоселье в Белом доме у Мелании Трамп.