Трамп отправился за русским военным кораблем: посмотрите, как его послали в Европарламенте (ВИДЕО)

Ультраправый депутат Европарламента от Дании Андерс Вистен резко отреагировал на высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии. Датчанин открытым текстом послал Трампа, пояснив, что отвечает ему словами, которые тот понимает. За это Вистен получил выговор от спикера Европарламента, передает 22 января портал "Комментарии".





"Уважаемый президент Трамп, слушайте очень внимательно: Гренландия была датской в течение 800 лет, что вдвое превышает время существования США. Она является неотъемлемой частью нашей страны и не продается. Позвольте мне выразить это словами, которые вы понимаете: мистер Трамп, идите на х... (f...ck you)! " – высказался депутат.



После эмоционального выступления с трибуны заявления евродепутат получил выговор от главы Европарламента за нарушение регламента. Вероятно, ему придется заплатить штраф. Вистена предупредили, что такие выражения в зале заседаний недопустимы и будут иметь последствия, "как бы мы тут ни относились к господину Трампу".









Вне фокуса внимания Трампа на инаугурации осталась не только Украина. "Комментарии" писали, о каких еще важных темах президент США умолчал . В том числе за кадром остались территориальные претензии в отношении Канады и Гренландии. А вот вернуть Штатам Панамский канал лидер США пообещал публично. Как отмечало АР, с Панамой связан один из эпизодов (их было несколько) лжи Трампа в его инаугурационной речи.





Но вскоре американский лидер наверстал упущенное и дал понять, что не забыл про Гренландию . Подписывая указы в Овальном кабинете после инаугурации, Трамп заявил, что США должны приобрести Гренландию из соображений международной безопасности, упомянув об угрозах со стороны России и Китая. А Дания якобы не способна обеспечить надлежащий контроль над территорией, поэтому, убежден президент США, она уступит ее Америке.





Богатая полезными ископаемыми Гренландия имеет стратегическое значение для безопасности и торговли, особенно в условиях роста интереса мировых держав к Арктике. На острове также расположена военная база США. В самой Гренландии допустили сотрудничество с Трампом, но заявили, что стремятся к независимости.





Трампа уже послали на хер, а ведь он всего два дня как президент. Фото: портал "Комментарии"