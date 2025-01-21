Трамп нагло врал во время инаугурационной речи: журналисты сосчитали, сколько раз

Президент США во время инаугурационной речи 20 января использовал ложные и вводящие в заблуждение заявления. Часть из них явно была направлена на то, чтобы очернить период правления администрации Джо Байдена. Об этом 21 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Associated Press.

Трамп во время подготовки инаугурационной речи не утруждал себя фактчекингом. Фото: из открытых источников

Журналисты АР выяснили, что Трамп позволил себе некорректные с точки зрения фактов высказывания об иммиграции, экономике, электромобилях и Панамском канале. После инаугурационной речи, выступая в Капитолии он также исказил данные о смягчениях приговоров, сделанных 46-м президентом Джо Байденом перед окончанием каденции.

Трамп сказал, что Байден якобы помиловал убийц, и что это "33 убийцы, абсолютные убийцы, худшие убийцы. Знаете, когда вы получаете смертный приговор в Соединенных Штатах, вы должны быть плохими". На самом деле Байден объявил 23 декабря, что он смягчает приговоры для 37 из 40 человек, приговоренных к федеральной смертной казни, заменив их наказания на пожизненное заключение. Смягчение не является помилованием и не оправдывает человека, отмечает Associated Press.

Кроме того, 47-й президент использовал ложные утверждения о выборах 2020 года, где Трамп проиграл Байдену, но так и не признал это. Сейчас он снова заявил, что те выборы были якобы "сфальсифицированы".

К неправдивым АР относит слова Трампа о том, что правительство США якобы не защищает своих граждан, но предоставляет убежище "опасным преступникам, многие из которых находятся в тюрьмах и психиатрических учреждениях и незаконно проникли в нашу страну со всего мира". На самом деле нет никаких доказательств этому нет.

Трамп также обвинил Байдена в рекордной инфляции. Но в другие периоды в США наблюдались более высокие показатели инфляции, например, в 1980 году она превышала 14%. После роста в течение первых полутора лет правления Байдена инфляция в США достигла пика в 9,1% в июне 2022 года. Однако по состоянию на декабрь 2024-го она снизилась до 2,9%.

Трамп пообещал "отменить мандат на электромобили", чтобы "спасти автомобильную промышленность" США, но в реальности такого мандата не существует. В апреле 2023 года Агентство по охране окружающей среды объявило о строгих ограничениях на выбросы парниковых газов от легковых автомобилей. В то же время правило не требует от производителей увеличивать продажи электромобилей, а только устанавливает ограничения и позволяет автомобильным компаниям выбирать, как их соблюдать.

Дональд Трамп, кроме того, обвинил Китай в том, что страна "эксплуатирует Панамский канал", хотя на самом деле КНР не управляет каналом. Администрация канала также ответила на обвинения Трампа в несправедливом ценообразовании и подчеркнула, что правила одинаковы для всех. Трамп также заявил, что США якобы "потеряли 38 тысяч жизней" при строительстве Панамского канала. The Guardian отметило, что официальное число погибших в ходе строительных работ — около 5600 человек и, хотя реальное число может быть выше, погибшие в основном были рабочими с островов Карибского бассейна, таких как Антигуа, Барбадос и Ямайка.





Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новый президент США Дональд Трамп во время первого обращения к американской нации на церемонии инаугурации 20 января не упомянул об Украине. Он только сказал о том, что США попытаются окончить все войны. Позднее, во время подписания своих первых указов, президент США ответил на вопрос журналиста об Украине. Получив напоминание, что он обещал закончить войну за 24 часа после инаугурации, Трамп сказал, что прошла только половина суток и у него есть еще время, поэтому "посмотрим".

Вне фокуса внимания Трампа на инаугурации осталась не только Украина. "Комментарии" писали, о каких еще важных темах президент США умолчал