Трамп определился с требованиями для переговоров по Украине: учтен ли интерес Москвы

Последние заявление российского правителя Владимира Путина подтверждают, что первый этап переговоров россияне попытаются сорвать руками украинцев. Требование выборов, которое оформилось в тезисы спецпредставителя Трампа Кита Келлога – это де-факто и есть формальный повод для отсрочки реальных переговоров (так как Путин жалуется, что в Украине якобы не с кем иметь дело и подписывать документы). Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на мнение директора Украинского института будущего Вадима Денисенко.

Путин хочет отсрочить окончание войны, требуя выборов в Украине, точнее - "легитимного руководства". Возможно, Трамп согласен. Коллаж: Комментарии

По мнению Денисенко, Украина должна понимать три вещи.

"Первое. Судя по всему, нас заставят провести выборы как можно быстрее. Идеальная, с точки зрения Вашингтона опция – приостановка войны, затем выборы, потом переговоры существует, хотя пока она выглядит очень туманно. Но, похоже, США не исключают и план Б, когда выборы проходят и во время войны", — допустил политолог.

Денисенко кажется, что США определились с двумя главными стартовыми требованиями для переговоров. Это не вступление Украины в НАТО и выборы в стране.

"Третье. Причины решения о выборах следующие. США поняли, что сейчас провести скорые переговоры без выборов, которые являются главным требованием россиян, не удастся. Здесь Путин загнал себя в определенную ловушку, потому что лично сказал об этом, не выставляя дополнительные требования. И эту игру выглядит так, что принял Трамп", — пишет он.

По мнению Денисенко, США считают, что подписывать переговорные решения и претворять их в жизнь должно новоизбранное руководство Украины.

Таким образом, констатирует он, "выборы становятся почти неотвратимыми", со всеми вытекающими последствиями для внутренней дестабилизации и проблемами с правилами игры.

"Скажу идеалистическую вещь: нам нужно в результате выборов правительство единства страны. Но этого не желает ни одна политическая сила. Как никто не хочет и обсуждения переговорных позиций (Украины в диалоге с РФ). И все будут говорить в категориях "зрады", — считает политолог.

Главный вызов сейчас – для страны — стабилизация линии фронта, "это альфа и омега всего", подытожил Денисенко.

Как писал портал "Комментарии", многочисленные прогнозы сроков окончания войны в 2025 году, которые заполонили западные СМИ, далеки от реальности. Украинские медиа бездумно копируют и публикуют их, но правды там нет, подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Он прогнозирует, что публикаций на тему войны и переговоров будет еще много, потому что все будут на ней хайповать. Но относиться к таким материалам следует критически, предупредил Коваленко. Пока что информация, которая есть в СМИ, "не соответствует действительности вообще", уточнил он.

"Комментарии" сообщали и о российском вбросе, который опубликовало находящееся под санкциями в Украине издание "Страна". В публикации был изложен "план" действий по "установлению мира" в Украине, который якобы скоро начнет исполняться. А также выгодные для РФ "условия" прекращения огня, которые якобы станут условием соглашения. Вброс гласил, что на установление мира отводится 100 дней, и к 9 мая перемирие будет достигнуто, а затем в Украине должны пройти выборы. Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил, что эта информация не имеет ничего общего с реальностью.