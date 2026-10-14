Трамп очень злопамятен: чего никогда не простит Зеленскому

Президент США Дональд Трамп отметил необходимость провести выборы президента в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что выбирать лидера будет украинский народ, и подчеркнул необходимость 60 дней тишины, чтобы провести выборы.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Фесенко объяснил, почему Трамп требует выборов в Украине. По его словам, заявление лидера США – это агрессивная реакция на критику Зеленского по поводу дизельного соглашения с Россией. Фесенко отметил, что Зеленский не удержался и отреагировал эмоционально.

"Трамп злопамятный, к сожалению. Его отношения с Зеленским неоднозначны. Там были разные периоды. Он считается Зеленским. Я думаю, что он его и не любит и уважает одновременно. Вот это давно уже началось", — пояснил политолог.

Фесенко отметил, что Зеленский для Трампа это игрок низшей лиги, даже не второй – там ЕС, большие экономики.

"Украина для него — это такая третья лига. Но Зеленский ведет себя как лидер, который играет почти в высшей лиге. Он играет не по правилам, он играет сильно. И это, с одной стороны, тоже вызывает уважение к Трампу, а с другой стороны, его раздражает периодически. А вот когда раздражение на первом плане, когда это бьет по личным интересам Трампа или Трамп думает, что надо нажать на Зеленского агрессивно, вот тогда он вспоминает даже о выборах. Это и форма раздражения, и форма давления", — акцентировал Фесенко.

Однако, отметил политолог, это не привело к "полному и быстрому выполнению требований Трампа".

"У украинского общества другая позиция. И в принципе то, что сказал Зеленский, что будут решать украинские избиратели, кто будет их лидером", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как, по словам политолога Владимира Фесенко, Трамп относится к Путину.



