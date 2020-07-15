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Главная Новости Политика внешняя политика Трамп надеется встретиться с Путиным в ближайшее время, - The Times
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Трамп надеется встретиться с Путиным в ближайшее время, - The Times

Президент Дональд Трамп хочет провести встречу с Владимиром Путиным до выборов в США

сегодня, 21:52
Автор:

Екатерина Белоброва
Трамп надеется встретиться с Путиным в ближайшее время, - The Times

Глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до проведения выборов президента в США, которые должны состояться в ноябре 2020 года. Об этом сообщает издание The Times.

Отмечается, что наиболее вероятной датой проведения такой встречи является 15 сентября, когда в Нью-Йорке будет проходить сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что адвокат Белого Дома Рудольф Джулиани допустил возмутительную ошибку, изобразив  в своем видеоролике о коррупции главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена карту Украины без Крыма.

"Руди Джулиани рассказал, как Украина обнаружила, что $5,3 млрд иностранной помощи не было учтено. Администрация бывшего президента Барака Обамы заблокировала любое расследование. Этот эпизод – вершина айсберга, и это еще не все", - указано в описании ролика. 

Еще раньше американская компания приняла решение, которое вызвало серьезный резонанс в мировом сообществе - Apple в своем приложении Карты отметила аннексированный Крым как территорию России, впрочем, такие координаты указаны только при условии российской геолокации пользователя.

На встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым представители компании сообщили, что правки, в частности, были внесены  в географические названия субъекта Крым и города федерального значения Севастополя.


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