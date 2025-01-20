Трамп может получить Нобелевскую премию мира, но есть условие

Если администрация нового президента США Дональда Трампа хочет увеличить свои шансы на успешные и быстрые переговоры об окончании войны в Украине, она должна усилить давление на Москву. Такое мнение выразил бывший посол США в Украине Джон Хербст, добавив, что прекращение украинского кризиса может принести Трампу Нобелевскую премию мира. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на американский аналитический центр Atlantic Council

Трампу необходимо усилить давление на РФ, считает Хербст. Фото: Atlantic Council

В материале "Восемь больших идей для второй администрации Трампа", где эксперты предлагают для Белого дома варианты стратегий по разным кейсам, и прогнозируют действия 47-го президента США, Хербст отмечает необходимость давления на РФ "с первого дня". Аналитик убежден, что команда Трампа должна быть готова к этому с первого дня, и в одной области, по его оценке, Трамп точно готов. Речь о его намерении отменить непродуманные меры, предпринятые администрацией Джо Байдена для ограничения добычи нефти и газа в США.

"Это должно снизить мировые цены на нефть и газ и снизить доходы России от продажи углеводородов", — говорится в колонке Хербста.

Кроме того, команда Трампа может усилить давление на Кремль, продолжив введя новые санкции, которые администрация Байдена наложила на Москву на прошлой неделе. Кроме того, Трамп может превзойти предшественника, если убедит своих партнеров по "Большой семерке" (G7) позволить передать Украине все замороженные российские государственные активы.

Самое главное, по мнению Хербста, чтобы новый президент представил новый пакет помощи Украине, послав сигнал РФ. Ведь иначе у правителя России Владимира Путина есть все основания откладывать переговоры, чтобы побудить Трампа ослабить свою поддержку Украины и дать России время получить контроль над дополнительной украинской территорией, а также выгнать украинские войска с российской территории Курска. Ведь все уже поняли, что ни за день, ни в ближайшие месяцы Трамп не остановит войну.

"Это может быть кредит, но он должен включать современное вооружение – безусловно, армейские тактические ракетные комплексы большей дальности и истребители F-16, но, возможно, и больше – чтобы Путин понял, что продолжение его агрессии не приведет к дополнительным территориальным достижениям. Такой подход может обеспечить устойчивый мир, за который Трамп может получить Нобелевскую премию мира", — говорится в материале Atlantic Council.

Как отмечал портал "Комментарии", Трамп, обещавший закончить за один день (сначала после своего избрания, потом — инаугурации) войну в Украине, не упомянул ее в перечне приоритетных тем, которым он посвятит первую неделю в Белом доме. Во время своей инаугурационной речи 20 января вступивший в свои права 47-й президент США также ни разу не упомянул Украину. Однако он анонсировал увеличение добычи нефти в США, чем частично подтвердил предсказание Хербста.