Трамп хочет устранить Зеленского: какой удар готовит по президенту Украины

Президент США Дональд Трамп сделал несколько громких заявлений относительно президента Украины Владимира Зеленского. Здесь и якобы отсутствие желания заключить мирное соглашение, и необходимость избрать нового президента в Украине, и упущенные возможности завершить войну раньше. К тому же западные медиа сообщают, что Трамп считает Зеленского главной преградой к миру и к своей Нобелевской премии. Попробует ли Трамп политически уничтожить президента Украины и что для этого будет делать дальше — спрогнозировали три модели искусственного интеллекта.

Зеленский и Трамп. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что Трамп уже перешел от обычного дипломатического давления к попыткам ослабить политические позиции украинского президента. Модель ИИ называет заявления Трампа инструментом принуждения Киева к американским условиям. Устранить Зеленского напрямую Вашингтон не может: президента избирают украинцы. США же способны усиливать дипломатическое давление, требовать проведения выборов и продвигать тезис, что именно украинский лидер блокирует мир.

Расчет может заключаться в том, чтобы внутренние политические силы сами потребовали смены руководства. Однако такое давление способно дать противоположный результат и сплотить общество вокруг президента.

По мнению ChatGPT, Трампу необязательно добиваться устранения Зеленского любой ценой. Его может устроить руководитель Украины, который согласится на необходимое Вашингтонское соглашение. А стремление получить Нобелевскую премию, вероятно, лишь усугубляет желание американского президента как можно быстрее объявить о мирном прорыве.

Grok оценивает ситуацию более жестко. По его мнению, Трамп уже пытается политически вытеснить Зеленского, а давление может усиливаться, пока американский президент будет стремиться заключить соглашение.

Среди возможных инструментов модель называет публичные призывы к выборам, угрозы прекратить передачу разведданных, блокирование программы PURL и попытки заставить Европу действовать в соответствии с американскими требованиями.

Еще одно возможное направление — создание внутреннего политического давления через оппозицию и медиа, чтобы представить Зеленского как якобы затягивающего войну лидера.

В то же время Grok признает, что Трамп не может самостоятельно устранить законно избранного президента суверенного государства. Его стратегия, по оценке модели, может заключаться в том, чтобы сделать политическое положение Киева максимально сложным и заставить Зеленского либо согласиться на выборы, либо смягчить позицию мирного соглашения.

DeepSeek рассматривает конфликт как жесткое политическое давление на воюющего лидера страны. Модель ШИ считает, что Зеленский стал неудобным для Вашингтона из-за нежелания соглашаться на мировые условия, которые DeepSeek оценивает как близкие к капитуляции.

Среди возможных рычагов — прекращение снабжения оружием и обмена разведданными, сотрудничество с украинской оппозицией и использование коррупционных дел против окружения президента для усиления давления.

По прогнозу DeepSeek, Трамп может подталкивать Киев к досрочным выборам, параллельно пытаясь расшатать ситуацию внутри страны. Однако модель предостерегает: такие действия могут повлечь обратный эффект. Она также отмечает сопротивление украинского общества проведению выборов во время войны и поддержку Зеленского со стороны Европы.

Все три чата сходятся на том, что Трамп может усиливать давление на Зеленского через военную помощь, дипломатию и требования провести выборы. В то же время, ни одна из моделей не считает прямое устранение украинского президента решением, которое Вашингтон может просто реализовать самостоятельно.

Разница – в оценке намерений американского лидера. ChatGPT предполагает, что Трампу будет достаточно добиться уступок. Grok считает политическое вытеснение Зеленского уже начавшимся процессом, а DeepSeek прогнозирует попытки усилить внутреннюю нестабильность.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что американцы предупредили о худшем сценарии для Украины.



