Трамп должен задушить Путина: что говорят в России

В ближайшее время главной темой на повестке дня будет попытка достижения перемирия между Украиной и Россией. Поэтому ни Белый дом, ни российская элита не заинтересованы на данном этапе в поисках замены российскому правителю Владимиру Путину. Но в стратегической перспективе решения "путинского вопроса" администрацией президента США Дональда Трампа исключать нельзя. Об этом бывший депутат Госдумы РФ, имеющий гражданство Украины российский оппозиционер Илья Пономарев заявил в интервью "Главреду", передает портал "Комментарии".

Трамп не будет физически устранять Путина, но санкции должен усилить, считает Пономарев. Коллаж: Комментарии

Российская элита сейчас не хотела бы смещать Путина, потому что он самый мощный из возможных сейчас представителей РФ на переговорах. Любая другая фигура будет слабее, а значит, и условия окончания войны для России могут оказаться хуже тех, которые выторгует действующий глава Кремля, полагает Пономарев.

Политик не исключает, что США могут искать или хотя бы готовить замену Путину в ближайшее время.

"Но сейчас на повестке стоит более срочная задача – достижение перемирия. И пока этим (поиском преемника) никто не занимается, такой цели не ставят. Но все зависит от того, к чему удастся прийти и где будет поставлена точка (в войне). Я считаю, что эта администрация (США) гораздо более склонна к поиску окончательного решения "путинского вопроса", чем предыдущая", — подчеркнул он.

Пономарев полагает, что физическая ликвидация Путина в планы Трампа не входит.

"Я не думаю, что они будут так делать. Скорее всего, они будут душить его экономически. Они понимают, что его главная сила – это финансовые потоки. Думаю, они будут стараться изолировать российскую экономику, путинский режим и его ближайшее окружение. Посмотрим, как они решат действовать. В любом случае, я уверен, что они не друзья. И в отличие от Байдена, они не станут просто оставлять ситуацию на самотек", — заявил он.

Пономарев также заявил, что на Западе никогда не считали реальной заменой Путину лидеров российской оппозиции, например, Алексея Навального или Михаила Ходорковского. Он назвал трех близких к Кремлю политиков, которые могли бы, по мнению Запада, сменить Путина.

Как писали "Комментарии", социолог Игорь Эйдман предупреждает: что именно Путин говорит на тему мирных переговоров, не имеет значения. Диктатор показывает такую позицию только для того, чтобы успокоить президента США Дональда Трампа (якобы ультиматум выполняется, работа над прекращением огня ведется) и для дестабилизации Украины. Путин готов к имитации переговоров, но не готов к завершению этих переговоров миром, то есть подписанием мирного соглашения, объяснил социолог. Для этого ему нужна тема выборов в Украине. Поэтому внимательно следить за политической игрой главы Кремля и оказывать на него давление — важно.